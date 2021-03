Ganso pode reforçar a equipe formada pela garotada tricolor Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 09:00

Rio - Após ser derrotado na estreia contra o Resende, o Fluminense enfrenta a Portuguesa, neste domingo, ás 16 horas, no Maracanã, em busca da sua primeira vitória no Carioca. O Tricolor poderá ter o reforço de Paulo Henrique Ganso na partida. O jogador está recuperado da cirurgia de apendicite, que o deixou fora de combate na reta final do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense novamente irá ser escalado com uma equipe formada majoritariamente por jovens sub-23. Ganso poderá reforçar a equipe. Ailton deverá escalar o Tricolor com: Pedro Rangel, Dani Bolt, Luan Freitas, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Ganso; Kayky, Samuel e John Kennedy.

Publicidade

Um dos principais nomes do atual elenco do Fluminense, Paulo Henrique Ganso pouco atuou na última temporada pelo clube carioca. O jogador entrou em campo em 32 jogos, a maioria como reserva e marcou apenas um gol pelo Tricolor.

Após derrotar e surpreender o Vasco na estreia, a Portuguesa busca mais uma vitória sobre um grande no Carioca. A Lusa também não apostou nesta temporada em nomes rodados, como fez nas últimas edições. Mas terá uma ex-promessa do Fluminense no elenco: o meia Robert, que tem passagem até pelo Barcelona B.