Castillo comemora gol sobre o VitóriaMarina Garcia / Fluminense

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João Vitor Cravo
Contratação mais cara da história do Fluminense, Rodrigo Castillo anotou um golaço em triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Estádio Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reserva de Hulk, o centroavante argentino foi acionado por Marcão no fim do segundo tempo e aproveitou chance para matar o jogo.
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Após o jogo, o atacante celebrou o bonito gol, que dá confiança em busca de uma vaga no time titular, depois de primeiros meses sem grandes atuações e oportunidades no Fluminense. Porém, ele preferiu enfatizar a vitória, importante para manter a equipe na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
"O mais importante, o que viemos buscar, eram os três pontos, para seguir acima, seguir na zona de Libertadores. E, bom, a equipe fez um grande trabalho, contra uma equipe que sabíamos que não era seguro, que também precisava dos três pontos. Então, fizemos uma partida muito séria e, graças a Deus, consegui ajudar a equipe", comemorou Castillo, em entrevista ao "Premiere".

Como foi o gol de Castillo?

Aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense já vencia por 2 a 0 e o Vitória se lançava com tudo ao ataque, Castillo marcou golaço em jogada individual. Após receber passe de nonato por dentro, o argentino dominou colocando na frente, ganhou da defesa na corrida, deu corte seco no goleiro Lucas Arcanjo e finalizou para o fundo do gol vazio.
Este foi o sexto gol do centroavante em 31 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Quatro jogos atrás, desta vez como titular, ele havia marcado em derrota para o Santos, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.

Atacante custou caro ao Fluminense

Castillo é a contratação mais cara da história do Fluminense. Comprado em março deste ano, após grandes atuações no Lanús, da Argentina, principalmente no título da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo, o centroavante custou cerca de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões, à época) ao Tricolor. Porém, ainda não conseguiu se firmar e, hoje, é uma das últimas opções de Marcão para o setor ofensivo, ainda que venha ganhando mais chances desde a lesão de John Kennedy, em agosto.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Fluminense ficou em 4º lugar no Brasileirão, com 57 pontos, três à frente do 5º colocado Athletico-PR, adversário direto na disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, o Tricolor terá duas semanas de pausa, durante a Data Fifa, em meio à preparação para duelo com o São Paulo, no dia 19 de novembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada.