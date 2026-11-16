Santi Moreno em sua apresentação pelo Fluminense, em agosto de 2025 - Lucas Merçon/FFC

Santi Moreno em sua apresentação pelo Fluminense, em agosto de 2025Lucas Merçon/FFC

Publicado 16/11/2026 15:37 | Atualizado 16/11/2026 15:37

Atacante colombiano, Santi Moreno pode se transferir em definitivo para o Dallas FC, clube em que está emprestado desde março, após passagem curta e sem lampejos pelo Fluminense. Seu vínculo com a equipe dos Estados Unidos se encerra ao fim deste ano e, no contrato, há uma opção de compra avaliada em 6 milhões de dólares (cerca de R$ 34,6 milhões). A informação foi trazida pelo "Lance".

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O jogador de 26 anos chegou ao Fluminense em agosto de 2025, por 5,6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 32 milhões), em alta após boas temporadas jogando pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos. Quando chegou, havia expectativa de que ele ganharia o papel de suprir a saída de seu compratriota Jhon Arias, que havia deixado a equipe no mês anterior para atuar pelo Wolverhampton, da Inglaterra.

Contudo, ele não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e a diretoria tricolor não avaliou de forma positiva suas contribuições com a camisa do Fluminense, de acordo com a apuração. Ao todo, foram 13 partidas, nenhum gol marcado e apenas uma assistência em sua curta passagem.

Temporada atual

Santi Moreno conseguiu reencontrar seu bom futebol com a camisa do Dallas FC, na liga norte-americana. Nesses oito meses de passagem, o colombiano acumula 29 jogos, balançando as redes adversárias em oito oportunidades e dando cinco passes para gol, sendo um dos principais nomes no ataque da equipe.

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Os números e as atuações podem pesar a favor e fazer o negócio se concretizar. O valor de R$ 34,6 milhões seria muito importante para o Fluminense conseguir reorganizar a gestão financeira, visto que no cenário atual a equipe está tendo dificuldades para pagar parcelas de negócios anteriores, como as do defensor Julián Millán e do centroavante Castillo

De qualquer maneira, 600 mil dólares (cerca R$ 3,4 milhões) já estão garantidos ao Fluminense por ter cedido o atleta ao Dallas por empréstimo. Caso os americanos optem por exercer a opção de compra, o valor já estará incluso no montante total do negócio.

Próxima partida do Fluminense

Com o fim da Data Fifa se aproximando, o Tricolor já se prepara para retornar aos gramados. O clube volta a campo na quinta-feira (19), para encarar o São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Morumbis, às 21h30 (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo