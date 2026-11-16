Rodrigo Castillo começou mal no Fluminense, mas tenta se recuperar - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Rodrigo Castillo começou mal no Fluminense, mas tenta se recuperarMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 16/11/2026 14:32 | Atualizado 16/11/2026 14:39

quer cobrar juros e o pagamento de multa pelo atacante, que está em baixa mas

O Fluminense já encontra dificuldades para quitar seus compromissos neste fim de ano e tenta acordos por novos prazo, mas nem sempre consegue. Um caso que começa a gerar preocupação é a dívida pela compra de Castillo, já que o Lanús não aceitou renegociar e agorapelo atacante, que está em baixa mas ensaia uma recuperação

Quem revelou a situação foi o presidente do Lanús, Nicolás Russo, que em entrevista ao programa Equipo TyD ameaçou entrar com medidas legais. O caso pode ir parar na Fifa, com o Tricolor correndo o risco de no futuro sofrer alguma sanção, como o risco de registrar jogadores (transfer ban) por causa da dívida.

“Vendemos Castillo para o Fluminense e já estamos nos preparando para entrar com uma ação judicial porque eles nos devem dinheiro”, disse o dirigente.

O problema na negociação frustrada é que o Lanús conta com o dinheiro, cuja maior parte dos 10 milhões de dólares deveria ser paga neste ano (numa operação que chega a R$ 68 milhões no início de 2026 com encargos tributários incluídos) . Entretanto, resta a terceira parcela, que está atrasada e o clube argentina esperava para pagar outros compromissos, segundo informação do site' Saudações Tricolores', confirmada pela reportagem.



Além da crise financeira por causa dos muitos gastos em contratações e as poucas vendas, o Fluminense ainda corre o risco de ficar sem o dinheiro do patrocinador máster, por causa do fim das bets no Brasil. Para piorar, agora também tem a questão da desvalorização do real frente ao dólar, o que faz aumentar o gasto na moeda estadunidense.



A diretoria tricolor trabalha para resolver a situação e acredita que poderá fazer o pagamento em breve. Mas ainda aguarda um retorno do Lanús para tentar uma renegociação, já que há parcelas previstas até o fim de 2028.



Castillo pelo Fluminense



O centroavante de 27 anos ainda não fez valer o alto investimento em sua contratação. Desde que chegou, em março, ele marcou apenas seis gols em 31 partidas.



De esperança para o fim da fila entre os atacantes, Castillo fez três gols e teve atuações ruins nos 19 primeiros jogos que disputou. Por causa do desempenho, virou reserva e ficou sem jogar após a chegada de Hulk no meio do ano.



Depois da parada para a Copa do Mundo, entrou em campo apenas duas vezes em quase três meses até voltar a ganhar chances com Marcão. A partir do meio de setembro ele passou a ser mais utilizado, mas só foi titular contra o Atlético-MG e o Santos, quando o time principal foi poupado pela Libertadores, e deixou a sua marca com um gol em cada confronto (também marcou contra o Vitória).