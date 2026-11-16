Rodrigo Castillo começou mal no Fluminense, mas tenta se recuperarMarina Garcia / Fluminense F.C.
Fluminense atrasa parcela da compra de Castillo, e Lanús reclama
Clube argentino não aceita renegociar parcela em atraso, e diretoria do Tricolor busca solução para acertar pagamento por atacante
Castillo pelo Fluminense
Fluminense atrasa parcela da compra de Castillo, e Lanús reclama
Clube argentino não aceita renegociar parcela em atraso, e diretoria do Tricolor busca solução para acertar pagamento por atacante
Riquelme celebra primeiro gol na Seleção e busca espaço no Fluminense
Aposta do técnico Paulo Victor, atacante tricolor aproveitou a chance e marcou na vitória sobre o Peru por 2 a 0, em Belém
Fluminense pode dar mais chances para joias de Xerém na reta final
Wesley Natã e Riquelme Felipe são os principais nomes da base no profissional, mas outros jovens podem receber oportunidades com Marcão
Alisson avança em tratamento de lesão e volta a treinar no Fluminense
Fora dos planos, volante está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, mas o Tricolor das Laranjeiras não deve exercer a opção de compra
Fábio segue na briga para ser o goleiro com mais defesas no Brasileiro
Aos 46 anos, o arqueiro é um dos principais jogadores do Fluminense na temporada; veja números da disputa na competição nacional
Cria do Fluminense, Riquelme ganha elogios na Seleção Sub-20
Atacante do Tricolor brilhou na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, em amistoso preparatório para o Sul-Americano da categoria
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.