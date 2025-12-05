Expectativa é por mais uma grande edição do Jungle Fight(Foto: Divulgação)
Na luta principal, o maranhense Tiago Pereira defende o cinturão peso-galo e a invencibilidade de nove vitórias em nove lutas, a maior parte dos resultados por via rápida. O desafiante será Davi Almeida, o “Peste Negra”, representante de São Paulo, que soma três vitórias seguidas e oito resultados positivos em 12 combates como profissional.
O outro cinturão em disputa é o dos moscas. O mineiro Wagner Reis, que tem nove vitórias, sete por nocaute, em 13 lutas, coloca o título em jogo diante de João Carvalho, o “The Future”, da Bahia. Carvalho chega ao confronto com cinco vitórias consecutivas e cartel de 13 triunfos em 16 apresentações.
Wallid Ismail destacou a realização do último evento da temporada na capital paulista. “Encerrar o ano em São Paulo mostra a força que a cidade alcançou no MMA, resultado do trabalho do prefeito Ricardo Nunes, do vereador George Hato, do secretário de Turismo Rui Alves e do secretário de Esporte Rogério Lins, que contribuíram para esse crescimento e reforçam a cada dia a importância do esporte como ferramenta de inclusão social”.
O vereador George Hato destacou o impacto social e esportivo do Jungle Fight durante a preparação para a próxima edição do evento em São Paulo. “O Jungle Fight é inclusão, é oportunidade e é a porta de entrada para novos talentos do MMA brasileiro. Parabéns ao Wallid Ismail pelo trabalho incansável à frente da organização e ao prefeito Ricardo Nunes pelo apoio que faz de São Paulo a verdadeira capital do esporte e das artes marciais".
O presidente do Jungle Fight também avaliou o ano da organização. “Foram centenas de oportunidades para atletas e geração de emprego e renda por onde passamos nas nove edições de 2025. Tivemos impacto no setor turístico e seguimos ampliando esse movimento”, concluiu Wallid Ismail.
Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site oficial do Jungle Fight (https://junglefc.com.br/ingressos-143/). É necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio da campanha de Natal permanente da Legião da Boa Vontade, que prevê atender 40 mil famílias em todas as regiões do Brasil.
Confira abaixo o card completo:
Jungle Fight 143
São Paulo, SP
Sábado, 13 de dezembro de 2025
61 kg: Tiago Pereira (MA) x Davi Almeida (SP)
57 kg: Wagner Reis (MG) x João Carvalho (BA)
66 kg: Jonathan Caetano (RJ) x Murilo Bento (SP)
74 kg: Leandro Silva (SP) x Lucas Dias (RJ)
70 kg: Joelson Pantoja (PA) x Mateus Fidelis (MG)
77 kg: Guilherme Almeida (MG) x Guilherme Trindade (RS)
57 kg: Diego Rojas (PER) x Gabriel Rickson Lopes (MT-BRA)
52 kg: Fernanda Alada (SP) x Regiane Martins (MG)
120kg: Leonardo Genuino (SP) x Aladarque Cardoso (PB)
57 kg: Willians Nogueira (SP) x Guilherme Alves (SP)
61 kg: Gabriel Nicolucci (SP) x David Nogueira (VEN)
61 kg: Nathalia Pletz (RJ) x Kristiany Carvalho (SP)
57kg: Dilermando Lima (PA) x Douglas Feitosa (SP)
70 kg: Luan Pereira (SP) x Rodrigo Ramos (SP)
68 kg: Victor Moraes (SP) x Johnatan Brito (SP)
