Expectativa é por mais uma grande edição do Jungle Fight - (Foto: Divulgação)

Expectativa é por mais uma grande edição do Jungle Fight(Foto: Divulgação)

Publicado 05/12/2025 13:00

O Jungle Fight 143, que encerra a temporada do maior evento de MMA da América Latina, será realizado no próximo dia 13, em São Paulo, com duas disputas de cinturão. A Globo transmite ao vivo logo após o programa Altas Horas. Sportv e canal Combate exibem o card completo a partir das 20h, no horário de Brasília.



Na luta principal, o maranhense Tiago Pereira defende o cinturão peso-galo e a invencibilidade de nove vitórias em nove lutas, a maior parte dos resultados por via rápida. O desafiante será Davi Almeida, o “Peste Negra”, representante de São Paulo, que soma três vitórias seguidas e oito resultados positivos em 12 combates como profissional.