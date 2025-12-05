André Bitang, Marcos Castro, Rafael Carino e Fernando Tererê durante a gravação do podcast(Foto: Divulgação)
Podcast Pura Connection recebe Tererê e Carino em diálogo sobre trajetórias de vida; confira
Conduzido por André Bitang, o episódio mergulhou na vida e carreira dos convidados, mas principalmente no processo de recuperação de Tererê coordenado por Carino
Jungle Fight 143 terá duas disputas de cinturão em São Paulo
Evento marcará o encerramento da temporada 2025, com transmissão da Globo, Sportv e Combate; veja
Campeão olímpico e do UFC, Cejudo confirma que luta no UFC 323 será sua despedida do MMA
Prestes a fazer 39 anos de idade, Henry Cejudo foi campeão peso-mosca e peso-galo do UFC; saiba mais
Popózinho quer nova vitória contra Pendragon no Outboxing Fight Night 2: 'Vai pagar mais caro'
Após vencer a primeira luta entre eles, Popózinho volta a enfrentar Pendragon neste sábado (6), pelo card principal do OFN 2; confira
Jean Silva se diz 'o cara' do peso-pena no UFC e provoca Diego Lopes; confira
Em entrevista ao canal "Larte Vianna na Área – MMA", Jean Silva exaltou seu próprio papel na divisão
'Pronto para o que vier', garante Pendragon antes de revanche pelo Outboxing Fight Night 2
Após derrota na primeira luta, Pendragon quer resultado diferente em reencontro com Popózinho no card principal do OFN 2; confira
