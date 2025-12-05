André Bitang, Marcos Castro, Rafael Carino e Fernando Tererê durante a gravação do podcast - (Foto: Divulgação)

André Bitang, Marcos Castro, Rafael Carino e Fernando Tererê durante a gravação do podcast(Foto: Divulgação)

Publicado 05/12/2025 07:00 | Atualizado 05/12/2025 14:59

A presença de Fernando Tererê e Rafael Carino no podcast “Pura Connection” trouxe um daqueles encontros que carregam peso histórico e emocional. A gravação, realizada no Joá (RJ), reuniu dois nomes profundamente ligados ao Jiu-Jitsu e à superação pessoal. Conduzido por André Bitang, o episódio mergulhou na vida e carreira dos convidados, mas principalmente no processo de recuperação de Tererê, que há 11 meses é acompanhado de perto por Carino dentro do Projeto Dojô Recuperação.

Bitang não escondeu a emoção de receber ídolos que marcaram sua formação nas artes marciais: “Tererê é um ídolo máximo, foi a primeira frase que eu falei quando eu o vi pisar no meu dojo. É uma honra gigantesca. Quem ia imaginar, quando eu estava assistindo ele lutar, que um dia ele estaria aqui podendo ter essa conversa tão franca e honesta. E mais um ídolo, que é o Carino, com o trabalho dele. São as missões de vida que, com o tempo, vamos entendendo que Deus, de certa forma, nos colocou neste caminho”, afirmou o host do podcast.

Com postura serena e fala sempre didática, Rafael Carino ressaltou o valor do encontro e a importância de abordar temas tão sensíveis com transparência. O faixa-preta de Jiu-Jitsu também enfrentou uma batalha contra a dependência química e está há 19 anos sem uso de qualquer substância.

“O André vem fazendo um trabalho de excelência com a comunicação e convidados. É uma honra estar aqui, um privilégio. A gente pode contar o nosso vínculo, nossa parceria de trabalho, de vida… Ele (Tererê) contando um pouco da história dele, eu trazendo a minha experiência”, contou o terapeuta, que há anos atua na recuperação de dependentes químicos e se tornou uma figura essencial na nova fase de Tererê.

Tererê, por sua vez, usou o espaço para reafirmar seu momento de renascimento: “Foi legal vir aqui e estar falando da minha vida, da minha vivência, do que eu passei para estar aqui novamente e tendo a companhia do Carino e do nosso amigo, o André, que nos convidou. Foi muito legal e espero voltar mais vezes”, disse o multicampeão, hoje em um processo sólido de retomada física, emocional e social.

O encontro no podcast chega em um momento emblemático. Após quase duas década marcada por altos e baixos, Tererê vive um dos períodos mais estáveis de sua trajetória recente. O trabalho terapêutico com Carino — que olha para o emocional, o físico e a reconstrução de vínculos — permitiu que ele conquistasse sua primeira licença médica de ressocialização, retomando o contato com ambientes esportivos e a comunidade que sempre o apoiou, com a realização de aulas e seminários dentro dos tatames.