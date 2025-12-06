Velódromo seguirá como a casa da CBJJD na temporada 2025 - (Foto: ISO)

Velódromo seguirá como a casa da CBJJD na temporada 2025 (Foto: ISO)

Publicado 06/12/2025 10:00

A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD) anunciou oficialmente o calendário de competições para a temporada 2026, consolidando um ano repleto de grandes eventos e expectativas altas para atletas, equipes e professores. A entidade, que vem se fortalecendo no cenário nacional ano após ano, mantém o Velódromo do Parque Olímpico como palco principal das etapas mais tradicionais, além de retomar competições em cidades estratégicas do estado do Rio de Janeiro. Alterações ainda podem surgir.



O Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 começa em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com o Rio Summer National Open, no Velódromo. O evento tem inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br, abre o ranking anual e marca a primeira oportunidade para os atletas iniciarem a corrida pelos prêmios oferecidos aos campeões da temporada, incluindo a disputada bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, voltada para as classes infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto na faixa-azul, e as passagens internacionais para faixas-roxa, marrom e preta adulto/master (feminino e masculino) lutarem pela ISBJJA em Portugal.

Em 21 e 22 de março, o Velódromo volta a receber um dos eventos mais prestigiados da entidade: o Sul-Americano. A competição reúne atletas de diversos países do continente e funciona como ponto essencial na construção da pontuação do ranking, já que resultados expressivos nessa etapa podem aproximar competidores das premiações máximas ao fim do ano.



O mês de maio traz o tradicional Pan-Americano, marcado para 16 e 17, novamente no Velódromo-RJ. Além do peso histórico do campeonato, o Pan costuma gerar grande movimentação no ranking – especialmente entre os atletas que miram as premiações especiais – e é considerado estratégico para quem deseja se manter na disputa por vagas internacionais e pela bolsa.



Em junho, o calendário se expande geograficamente. Nos dias 6 e 7, o Petrópolis Winter National Open leva a CBJJD à região serrana, reforçando a presença da Confederação no estado. Duas semanas depois, em 20 e 21, o Brasileiro e o Brasileiro Kids retornam ao Velódromo, atraindo forte participação de jovens talentos e contribuindo para a formação dos futuros nomes da arte suave.



O segundo semestre tem início com o Estadual, em 25 e 26 de julho, ainda com sede a definir. Logo depois, 22 e 23 de agosto, o Rio Winter e o Brasileiro Master serão realizados simultaneamente. As etapas prometem disputas acirradas, principalmente entre atletas experientes que permanecem firmes na corrida pelos prêmios anuais.



Setembro reserva um dos momentos mais aguardados do ano: o World Jiu-Jitsu Championship, ou Mundial, marcado para 26 e 27, no Velódromo do Parque Olímpico. A competição, que atrai atletas de todo o país e também estrangeiros, costuma ser decisiva na reta final do ranking, definindo quem chega ao último evento do ano com chances reais de conquistar a bolsa Atleta Mineirinho Gold Team, premiações em produtos como quimonos e áreas de tatame, além das cobiçadas passagens para lutar em solo europeu.



Encerrando a temporada, o tradicional Rio International Cup acontece em 14 e 15 de novembro, servindo como fechamento oficial do Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026. O campeonato irá coroar os campeões de cada categoria, das premiações especiais e os destaques entre as equipes.



Confira o calendário 2026 da CBJJD até agora:

31 de janeiro e 1 de fevereiro – Rio Summer National Open (Velódromo-RJ)

21 e 22 de março – Sul-Americano (Velódromo-RJ)

16 e 17 de maio – Pan-Americano (Velódromo-RJ)

6 e 7 de junho – Petrópolis Winter National Open (Petrópolis-RJ)

20 e 21 de junho – Brasileiro e Brasileiro Kids (Velódromo-RJ)

25 e 26 de julho – Estadual (local a definir)

22 e 23 de agosto – Rio Winter e Brasileiro Master (local a definir)

26 e 27 de setembro – Mundial (Velódromo-RJ)

14 e 15 de novembro – Rio International Cup (Velódromo-RJ)