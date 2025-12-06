Alexandre Pantoja vai defender o cinturão peso-mosca contra Joshua Van no co-main event do UFC 323 (Foto: Reprodução)
No entanto, o destaque nacional do evento, Alexandre Pantoja, fez seu trabalho com precisão. Atual campeão peso-mosca e detentor do reinado mais longevo do UFC no momento, o carioca marcou 56,7kg e confirmou a defesa de título contra Joshua Van, que apareceu com 56,4kg. Esta será a quinta defesa consecutiva de Pantoja, consolidando sua posição entre os campeões mais dominantes da organização.
A situação ficou mais complicada entre os médios. Brunno "Hulk" Ferreira não só ultrapassou o limite de 84kg como também excedeu a libra de tolerância, registrando 85,7kg — 1,4 kg acima do máximo permitido. Mesmo assim, a luta contra Marvin Vettori foi mantida graças ao acerto de peso do italiano, que marcou 84,3kg. Como punição, "Hulk" perderá 20% de sua bolsa para o adversário, seguindo o protocolo disciplinar do UFC para casos de estouro de peso.
Mairon Santos não bateu o limite dos penas, anotando 66,9kg — cerca de 700g acima do permitido. O brasileiro decidiu não utilizar a hora extra concedida para cortes finais e, com isso, sua luta contra Muhammad Naimov segue válida, já que o oponente registrou 66,2kg. Assim como Brunno, Mairon também entregará 20% de sua bolsa ao adversário.
Na luta principal do UFC 323, tudo transcorrreu como esperado. Merab Dvalishvili e Petr Yan marcaram 61,2kg cada um, confirmando oficialmente a disputa do cinturão peso-galo. A revanche promete alto ritmo e forte componente tático, já que Dvalishvili vive fase dominante na divisão, enquanto Yan busca recuperar o status de campeão após anos de instabilidade.
Entre os demais brasileiros do card do UFC 323, todos se apresentaram dentro dos limites. Karine "Killer" Silva pesou 56,9kg para o confronto com Maycee Barber, enquanto Edson Barboza marcou 70,5kg antes de enfrentar Jalin Turner. Fechando o grupo, Antônio Trócoli "Malvado" confirmou o peso para encarar Mansur Abdul-Malik, que registrou 84,1kg, deixando o duelo oficialmente aprovado para o card deste sábado.
CARD COMPLETO:
UFC 323
Las Vegas, nos Estados Unidos
Sábado, 06 de dezembro de 2025
Transmissão: UFC Fight Pass via streaming
Card principal (00h, horário de Brasília)
Cinturão peso-galo (até 61,2kg): Merab Dvalishvili (61,2kg) x Petr Yan (61,2kg)
Cinturão peso-mosca (até 56,7kg): Alexandre Pantoja (56,7kg) x Joshua Van (56,4kg)
Peso-mosca (até 56,7kg): Brandon Moreno (56,7kg) x Tatsuro Taira (57,1kg)
Peso-galo (até 61,2kg): Henry Cejudo (61,6kg) x Payton Talbott (61,6kg)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Jan Blachowicz (93,4kg) x Bogdan Guskov (93,4kg)
Card preliminar (20h, horário de Brasília)
Peso-leve (até 70,3kg): Grant Dawson (70,7kg) x Manuel Torres (70,7kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Terrance McKinney (70,7kg) x Chris Duncan (70,7kg)
Peso-mosca (até 56,7kg): Maycee Barber (56,9kg) x Karine Silva (56,9kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Nazim Sadykhov (70,5kg) x Fares Ziam (70,7kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Marvin Vettori (84,3kg) x Brunno Ferreira (85,7kg)*
Peso-leve (até 70,3kg): Edson Barboza (70,5kg) x Jalin Turner (70,3kg)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Iwo Baraniewski (93,4kg) x Ibo Aslan (93,2kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Mansur Abdul-Malik (84,1kg) x Antonio Trócoli (84,3kg)
Peso-pena (até 65,7kg): Muhammad Naimov (66,2kg) x Mairon Santos (66,9kg)**
* Brunno "Hulk" Ferreira pesou acima do limite permitido para a divisão peso-médio. Ele foi multado em 20% de sua bolsa, que foi repassada ao seu adversário. A luta segue conforme programada.
** Mairon Santos pesou acima do limite permitido para a divisão peso-pena. Ele foi multado em 20% de sua bolsa, que foi repassada ao seu adversário. A luta segue conforme programada.
