Fabrício chamou atenção para a necessidade de compreender iniciativas sociais que utilizam as artes marciais - (Foto: Dai Bueno)

Fabrício chamou atenção para a necessidade de compreender iniciativas sociais que utilizam as artes marciais (Foto: Dai Bueno)

Publicado 19/08/2026 07:00 | Atualizado 19/08/2026 09:21

O papel das artes marciais como instrumento de transformação social esteve no centro do primeiro encontro do Ciclo do Conhecimento, realizado no último dia 11 de agosto, na Universidade Estácio, no Maracanã (RJ). Com o tema “Lutas e Projetos Sociais”, a abertura reuniu atletas, educadores, gestores e profissionais ligados às artes marciais para compartilhar experiências e discutir como o esporte pode contribuir para a formação, inclusão e construção de novas perspectivas para crianças e jovens.



Entre os participantes esteve Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas e profissional com mais de duas décadas de experiência e atuação em projetos sociais. Durante o painel, Fabrício chamou atenção para a necessidade de compreender que iniciativas sociais que utilizam as artes marciais não devem ter como foco principal apenas o ensino esportivo. Para ele, o trabalho desenvolvido nesses espaços envolve, sobretudo, relações humanas e a responsabilidade de contribuir diretamente para a vida dos participantes.



"O projeto social não é sobre artes marciais, é sobre vidas. E se a gente não tiver isso muito claro na nossa cabeça, vamos errar o tempo inteiro, porque muitos pensam que é apenas sobre esporte. Temos que ficar com uma coisa na cabeça: toda relação é uma relação de compra e venda. Toda relação é uma relação de convivência. Toda relação é assim", afirmou.