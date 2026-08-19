Edição 44 do Kung-Fu Fight consagrou o campeão Victor Henrique (Foto: Divulgação)
O equilíbrio que marcou o reencontro apareceu no placar. Victor, que havia vencido o primeiro duelo por nocaute no quarto round, encontrou uma luta diferente desta vez. Após quatro assaltos, cada atleta havia vencido dois. A definição ficou para o quinto, quando Victor levou a parcial e garantiu a vitória. Já campeão dos 82 kg, ele passou a deter os cinturões de duas categorias do evento.
Antes da disputa de título, Lucas Sorin também deixou sua marca nos 76 kg. Campeão da divisão até 70 kg, o catarinense estreou na nova categoria contra Willian Pereira e controlou o confronto ao longo dos cinco rounds. Sorin variou golpes e combinações e venceu por decisão unânime, com placar de 5 a 0.
Os dois confrontos internacionais dividiram o placar entre Brasil e Turquia. Até 70 kg, o turco Nusret Kayhan venceu o brasileiro Marcos Reis por decisão unânime depois de cinco rounds e ficou com o triunfo por 5 a 0. O duelo foi escolhido como a melhor luta da noite pela organização.
Na categoria até 65 kg, José Uilton protagonizou a principal virada da edição. O brasileiro perdeu os dois primeiros rounds para o turco Ozgur Adibelli, mas aumentou a pressão e mudou o rumo da luta. A reação terminou com um chute no rosto do estrangeiro e a vitória por nocaute. O golpe rendeu a Uilton o prêmio de melhor nocaute da noite.
Outro combate encerrado antes da decisão teve João Guilherme como vencedor. Diante de Paulo Freitas, pela divisão até 94 kg, ele concentrou os ataques nas pernas do adversário desde o início. A sequência terminou com um chute na parte posterior da coxa que levou Paulo ao nocaute.
Importante evento do calendário da modalidade, o Kung-Fu Fight é organizado pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas - Kung-Fu (CBAMC).
Confira abaixo todos os resultados do card:
Kung-Fu Fight 44
São Paulo, SP
15 de agosto de 2026
Card profissional
Victor Henrique venceu Willian Duarte por decisão (3 x 2)
Lucas Sorin venceu Willian Pereira por decisão (5 x 0)
Nusret Kayhan venceu Marcos Reis por decisão (5 x 0)
José Uilton venceu Ozgur Adibelli por nocaute
João Guilherme venceu Paulo Freitas por nocaute
João Oliveira venceu Miguel Imhof por nocaute
Lucas Cavalcante venceu Vinicius Gustavo por decisão (4 x 1)
Matheus Piffer venceu Erick de Carvalho por decisão (3 x 2)
Richard Malheiro x Laercio Rodrigues terminou em No Contest
José Lucas venceu Rafael Brandão por decisão (4 x 1)
Rodrigo Ribeiro venceu Arthur Reis após Arthur não ser liberado para competir
Card semiprofissional
Hambam Juliani venceu Lucas Roberto Gomes por desclassificação
Rafael Lopes venceu Gustavo Gonçalves por decisão (3 x 0)
Juan Felipe venceu Alan Matias por decisão (3 x 0)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.