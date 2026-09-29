Jiu-Jitsu integra o programa de 19 modalidades do CBEM Master Games Brasil(Foto: Reprodução)
A divisão começa pelo Máster 1, destinado a atletas de 30 a 35 anos, seguido pelo Máster 2, dos 36 aos 40. Competidores entre 41 e 50 anos serão reunidos nas classes Máster 3 e 4, enquanto aqueles com 51 anos ou mais disputarão juntos no Máster 5. Para definir o enquadramento, será considerada a idade que o atleta completar até 31 de dezembro de 2026, com base no ano de nascimento.
Além da idade, as chaves serão organizadas de acordo com peso e graduação. Haverá disputas separadas para faixas branca, azul, roxa, marrom e preta, com categorias masculinas e femininas que vão do galo ao pesadíssimo. Caso uma divisão não tenha o número mínimo de inscritos, o regulamento prevê a possibilidade de agrupamento com outra categoria compatível, remanejamento ou cancelamento.
O Jiu-Jitsu integra o programa de 19 modalidades do CBEM Master Games Brasil, que terá dez dias de atividades em 12 locais do Rio de Janeiro. A competição é destinada aos atletas masters e permite a participação tanto de federados quanto de não federados, desde que estejam inscritos no evento e atendam às exigências do regulamento.
As lutas serão realizadas em eliminatória simples e seguirão as regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, a CBJJD, adaptadas à classe master. Os combates terão quatro minutos para os faixas-branca e cinco minutos para as demais graduações, da azul à preta
A pesagem ocorrerá no próprio dia da competição. Entre as exigências para participar está a apresentação de atestado médico com validade de um ano. Os três primeiros colocados de cada categoria e faixa etária serão premiados.
Os participantes do Jiu-Jitsu ainda concorrerão ao sorteio de uma passagem para os Jogos Mundiais Master de 2027, no Japão. Segundo o regulamento, o sorteio será realizado pelo CBEM e terá regras definidas em instrumento específico.
CBEM Master Games Brasil – Jiu-Jitsu
Data: 17 de outubro de 2026
Local: CEFAN
Endereço: Avenida Brasil, 10.590, Penha, Rio de Janeiro
Categorias: atletas a partir dos 30 anos
Graduações: faixas branca, azul, roxa, marrom e preta
Formato: eliminatória simples
Pesagem: 17 de outubro, em horário a ser definido
Inscrições: abertas enquanto houver vagas disponíveis - https://cbemmastergamesbrasil.org.br./inscricao/m-6d2d7457-8637-4461-a169-fc2f8189a3f1
Obrigatório: atestado médico com validade de um ano
Organização técnica: CBEM Master Games Brasil, com regras da CBJJD adaptadas à classe master
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