Jiu-Jitsu integra o programa de 19 modalidades do CBEM Master Games Brasil - (Foto: Reprodução)

Jiu-Jitsu integra o programa de 19 modalidades do CBEM Master Games Brasil(Foto: Reprodução)

Publicado 29/09/2026 07:00 | Atualizado 29/09/2026 20:56

No tatame do CBEM Master Games Brasil, completar 50 anos não significa chegar à última idade prevista para competir. O regulamento do Jiu-Jitsu estabelece quatro grupos a partir dos 30 anos e deixa a categoria mais velha aberta para todos os atletas com 51 anos ou mais, sem limite máximo de idade. A modalidade será disputada no dia 17 de outubro, no CEFAN, na Penha, Zona Norte do Rio, dentro da primeira edição do evento multiesportivo realizado entre os dias 9 e 18 de outubro.



A divisão começa pelo Máster 1, destinado a atletas de 30 a 35 anos, seguido pelo Máster 2, dos 36 aos 40. Competidores entre 41 e 50 anos serão reunidos nas classes Máster 3 e 4, enquanto aqueles com 51 anos ou mais disputarão juntos no Máster 5. Para definir o enquadramento, será considerada a idade que o atleta completar até 31 de dezembro de 2026, com base no ano de nascimento.



Além da idade, as chaves serão organizadas de acordo com peso e graduação. Haverá disputas separadas para faixas branca, azul, roxa, marrom e preta, com categorias masculinas e femininas que vão do galo ao pesadíssimo. Caso uma divisão não tenha o número mínimo de inscritos, o regulamento prevê a possibilidade de agrupamento com outra categoria compatível, remanejamento ou cancelamento.