Copa Rio de Judô chegou à sua 19ª edição em mais um sucesso - (Foto: Divulgação)

Copa Rio de Judô chegou à sua 19ª edição em mais um sucesso (Foto: Divulgação)

Publicado 12/10/2026 07:00 | Atualizado 12/10/2026 17:45

Um dos mais tradicionais e prestigiados eventos do calendário do Judô brasileiro, a Copa Rio chegou à sua 19ª edição no último fim de semana, no Anfiteatro do Riocentro. E quem levou a melhor foi o Judô Comunitário Instituto Reação, que se sagrou campeão com 19 ouros, 14 pratas e 30 bronzes, terminando o quadro geral de medalhas à frente de Clube de Regatas do Flamengo (14-08-16), Umbra - Club de Regatas Vasco da Gama (11-11-19), Minas Tênis Clube – MG (10-08-19) e Associação Primaverense de Judô – MT (04-02-02).



A jornada de Judô no Riocentro contou com a participação de 1221 atletas de 146 agremiações e 20 unidades federativas de todas as regiões do país, somando um total de 1591 lutas. Classe por classe, o Instituto Reação venceu a Sênior (6-5-7), a Cadete (4-2-6) e a Sub-13 (4-2-7), enquanto o Flamengo ganhou a Júnior (4-3-4) e a Umbra – Vasco faturou a Sub-15 (4-2-6). Associação Primaverense de Judô – MT ficou com o título da classe Veteranos com 4 ouros, 1 prata e 1 bronze.



Grande destaque da vitoriosa campanha do Instituto Reação, Rafael Falcão venceu a categoria Meio-Leve (66kg) na classe Sênior. Aos 17 anos, Rafael Falcão vive uma ótima temporada internacional na classe Cadete, já tendo conquistado três medalhas – prata na Copa Europeia de Teplice e bronze na Copa Europeia de Faro e no Campeonato Pan-Americano. O jovem judoca comentou sobre a oportunidade de competir na classe Sênior e comparou a organização da Copa Rio ao que de melhor tem encontrado mundo afora:



“A Copa Rio foi uma competição muito boa, com uma organização do mesmo nível das competições europeias e pan-americanas. Por eu ser mais novo, poder participar desta Copa Rio foi uma grande oportunidade, pois enfrentei adversários muito bons, mais experientes, vindos de fora do Rio de Janeiro, e consegui colocar o meu Judô em prática”.