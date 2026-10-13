Raoni Barcelos prioriza recuperação após susto e deixa seu futuro no MMA em aberto - (Foto: Reprodução/UFC)

Raoni Barcelos prioriza recuperação após susto e deixa seu futuro no MMA em aberto (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/10/2026 09:47

Duas semanas após sofrer um mal súbito durante o confronto com Raul Rosas Jr., na luta principal do UFC Vegas 121, Raoni Barcelos ainda não sabe se voltará a competir profissionalmente. Em entrevista ao podcast “Connect Cast”, o peso-galo brasileiro evitou antecipar uma decisão sobre a continuidade da carreira e ressaltou que sua recuperação física precisa estar em primeiro lugar. Aos 39 anos, o atleta reconhece a trajetória construída nos esportes de combate, mas não pretende assumir riscos antes de conhecer melhor sua condição de saúde.



O episódio aconteceu no quinto round do combate, quando Raoni perdeu a consciência e precisou ser retirado do local de ambulância. Desde então, o lutador permanece sob acompanhamento médico e realiza exames para avaliar as consequências do problema. Embora não descarte um retorno ao octógono, o carioca deixou claro que a decisão dependerá de como evoluirá o quadro clínico e das orientações dos profissionais responsáveis por sua recuperação.



“Estou muito tranquilo comigo mesmo. Tenho uma trajetória linda no esporte. Se eu tiver que voltar, vou voltar da melhor forma possível. Mas prezo muito pela minha vida, pela minha saúde. Pela vida da minha família, que tem muito pela frente, meu filho, minha esposa. Temos que construir muita coisa ainda. O futuro a Deus pertence. Não posso bater o martelo aqui em definitivo e falar para vocês: ‘Nunca mais vou lutar’. Agora é dar tempo ao tempo. Vamos ver o que vai acontecer, os próximos capítulos. Estou sendo muito bem assistido aqui (nos EUA pelo UFC)”, explicou o brasileiro.



Raoni relata dores intensas durante internação



Depois de passar mal durante o combate contra Rosas Jr., Raoni Barcelos foi encaminhado a um hospital nos Estados Unidos, onde permaneceu internado por aproximadamente cinco dias. Nesse período, além de enfrentar uma extensa bateria de exames, o brasileiro sentiu dores fortes na região lombar. Segundo explicou, a equipe médica relacionou o desconforto à presença de sangue decorrente do problema craniano, que provocava uma sensação intensa de queimação durante movimentos simples.



“Estou fazendo todos os tipos de exames necessários. Foi uma batalha de exames. E em relação a dor, senti bastante dor na região lombar. Pela explicação do médico, como teve um sangramento na cabeça, esse líquido ele segue e desce pela minha coluna cervical, vertebral, por dentro. Então toda vez que eu ia levantar ou fazer alguma coisa do tipo, esse sangue descia. E era uma queimação horrível”, relatou.