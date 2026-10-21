Charles do Bronx quer recuperar título peso-leve - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles do Bronx quer recuperar título peso-leve (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 21/10/2026 08:00

Conhecido pela postura respeitosa e pelo carisma, Charles do Bronx mostrou que também está disposto a responder de forma contundente aos críticos. Em meio às provocações que vêm recebendo de rivais e antigos adversários, o ex-campeão peso-leve do UFC afirmou que perdeu a paciência com os comentários que tentam diminuir suas conquistas. Em entrevista à "Ag. Fight", o brasileiro deixou claro que está disposto a enfrentar qualquer desafeto que a organização colocar em seu caminho.



O atleta da Chute Boxe/Diego Lima criticou especialmente os lutadores que já foram derrotados por ele, mas continuam questionando sua capacidade nas redes sociais. Charles também citou Arman Tsarukyan entre os nomes que têm feito provocações e afirmou que pretende resolver as diferenças dentro do octógono. Antes de pensar nos possíveis confrontos futuros, porém, o paulista tem um compromisso importante contra Diego Lopes, no dia 12 de dezembro, no UFC 335.

“Estou numa fase da minha vida que eu quero que eles (faladores) se f***, sendo bem verdadeiro. Esses caras estão falando para c***. Sempre fui de boa. O Arman, que falou pra c***, entrou por aqui e saiu por aqui. Eu vou lutar agora, se Deus abençoar, vou ganhar do Diego (Lopes). Em qualquer momento na frente posso cruzar com ele. Os outros que falam na internet e falam pra c***: ‘Ah, o Charles vai perder para aquele’. São os caras que eu já bati que estão falando pra c*** na internet. São 16 anos de história, estou cansado desses caras que falam pra c***. E os que estão falando, é só entrar em contato com o UFC. Depois de dezembro, (pode vir) qualquer um deles, não importa. Inclusive os que eu já bati também. Essa é a real. Já cansei. É porque meu coração é muito bonzinho, mas aqueles que eu já bati tudinho falam pra c***”, rebateu Charles.A irritação de Charles do Bronx também está relacionada à desconfiança que acompanha parte de sua trajetória no MMA. Apesar de ter se consolidado como um dos principais nomes da história do UFC, o brasileiro afirma que ainda precisa lidar com comentários que questionam seu desempenho e tentam desvalorizar suas conquistas. O faixa-preta relembrou críticas antigas sobre sua capacidade de suportar pressão nas lutas e disse que as provocações não vão abalar sua confiança.“Estou cansado, porque esses caras querem mexer na sua mente. Tentaram um tempo atrás, falando que eu desistia da luta. Como eu desistia? Se tomava knockdown e levantava. Só faltam falar da minha mulher. Porque já falaram de um monte de bagulho. Agora querem tocar em um ponto de um moleque (Puro Osso) que não tem o que falar. Mas querem falar, para entrar na mente. Não vai entrar. Vai entrar de uma forma que vai me deixar com mais vontade. Quer parar frente a frente e trocar porrada até alguém morrer? Vambora, vamos fazer essa p*** acontecer. Com todo o respeito do mundo, eu sou o problema dessa divisão. Sou o problema dessa p***. Fiz história lá dentro, não tem o que falar. Estou cheio de vontade, cheio de sede. Mas não quero mais escutar esses bagulhos. Escutei, vai tomar. O Charles continua o mesmo. Desculpa, estou meio nervoso, porque escuto uns bagulhos que não devo escutar. É o Charles ‘poucas ideia’. Se vocês falarem, vão tomar do outro lado”, finalizou.Aos 37 anos, Charles segue determinado a conquistar novamente o cinturão linear dos pesos-leves. Antes disso, terá pela frente Diego Lopes no UFC 335, em 12 de dezembro, em confronto que coloca em jogo o título "BMF", símbolo do atleta considerado mais casca-grossa. Uma vitória poderá fortalecer a candidatura do paulista a uma nova oportunidade de disputar o título principal da categoria.Outro fator que pode influenciar os planos do brasileiro é o futuro de Justin Gaethje. Atual campeão linear dos leves, o americano ainda não definiu se continuará competindo após derrotar Ilia Topuria no evento realizado na Casa Branca, em junho. Charles já cobrou uma resposta do campeão e aguarda uma definição que ajude a esclarecer os próximos passos da divisão. Enquanto isso, o recado aos desafetos está dado: o brasileiro quer transformar as provocações em confrontos reais no octógono.