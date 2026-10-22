LFA 246 promete fechar o ano da organização com chave de ouro - (Foto: Divulgação)

LFA 246 promete fechar o ano da organização com chave de ouro (Foto: Divulgação)

Publicado 22/10/2026 08:00

O Legacy Fighting Alliance (LFA) anunciou que retornará a Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, no dia 13 de novembro, para sua 246ª edição. O evento, que terá duas disputas de cinturão mundial, será o sexto e último da organização no Brasil em 2026, ano em que o LFA alcançou a marca de 400 atletas contratados pelo UFC ao longo de sua história, ratificando sua posição de principal plataforma de revelação de talentos para o maior evento de MMA do mundo.



O LFA 246 terá como atrações principais duas disputas por títulos vagos. No peso-palha feminino, Natalia Alves enfrentará Raiane Vinuto, enquanto João Paulo Silva e Gabriel Vinicius disputarão o cinturão dos meio-médios.

A disputa feminina ocorre após a saída de Aieza Bertolso, que deixou o cinturão peso-palha vago ao conquistar um contrato com o UFC por meio do Dana White's Contender Series (DWCS), programa utilizado pela organização para selecionar novos lutadores. A brasileira integra a lista de 39 atletas que passaram pelo LFA e foram contratados pelo UFC em 2026, número que já supera o recorde anterior de 36, registrado em 2023.CEO do LFA, Ed Soares comemorou o retorno a Cajamar e a possibilidade de encerrar a temporada brasileira com duas disputas de título."O Brasil tem sido uma casa incrível para o LFA neste ano, e não há maneira melhor de encerrar nossa trajetória de 2026 no país do que com duas disputas de campeonato mundial em Cajamar. Natalia Alves e Raiane Vinuto são dois dos jovens talentos mais brilhantes da divisão peso-palha, e Gabriel Vinicius e João Paulo Silva conquistaram suas oportunidades de disputar o ouro. Nossos fãs no Brasil verão dois novos campeões serem coroados em 13 de novembro", afirmou.Para o vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão, a nova edição em Cajamar potencializa a parceria com o poder público e o uso do esporte como ferramenta de inclusão social. Campeão mundial de MMA, ele destaca a importância de levar eventos desse porte para perto da população."Cajamar tem recebido o LFA de braços abertos, e quero agradecer ao prefeito Kauan Berto por acreditar no nosso trabalho e abrir novamente as portas da cidade, e ao deputado estadual eleito Danilo Joan, que tem apoiado o projeto desde o início. Eu comecei no esporte e sei o quanto ele pode mudar a vida de um jovem. Quando um garoto vê um evento internacional na cidade dele, vê um atleta saindo daqui para o UFC, ele entende que é possível. É isso que a gente quer construir junto com os governos parceiros: oportunidade dentro e fora das competições", declarou Feijão.O LFA 246, apresentado pela Monster Energy, será realizado no Ginásio do Polvilho, com abertura dos portões às 16h30 e início das lutas preliminares às 17h. O card principal começará às 21h, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. Os combates preliminares selecionados poderão ser acompanhados pelo canal LFA Fight Network, no YouTube.A entrada será mediante a entrega de um litro de óleo de cozinha, que poderá ser trocado pelo ingresso no acesso ao ginásio, sujeito à capacidade do local. A arrecadação faz parte de uma ação social realizada em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade do município. Reserve seu ingresso no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-246/3618897.