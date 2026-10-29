LFA 246 promete grande evento no dia 13 de novembro - (Foto: Divulgação)

LFA 246 promete grande evento no dia 13 de novembro (Foto: Divulgação)

Publicado 29/10/2026 09:00

O Legacy Fighting Alliance (LFA) anunciou o card completo de sua próxima edição no Brasil, marcada para 13 de novembro, no Ginásio do Polvilho, em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. O LFA 246 terá 13 combates, sendo seis no card principal e sete nas preliminares, com duas disputas de cinturão mundial. O evento encerrará o calendário brasileiro da organização em 2026, ano em que a liga norte-americana alcançou a marca de 400 atletas contratados pelo UFC ao longo de sua história.



A luta principal colocará frente a frente Raiane Vinuto e Natalia Alves pelo cinturão vago do peso-palha feminino. Raiane soma seis vitórias em sete combates profissionais e não perde desde 2023, enquanto Natalia chega invicta, com oito triunfos em oito apresentações. O título pertencia a Aieza Bertolso, que deixou a categoria após conquistar um contrato com o UFC.

A segunda disputa de cinturão será entre Gabriel Vinicius e João Paulo Silva, que se enfrentarão pelo título vago dos meio-médios. Gabriel está invicto, com oito vitórias, enquanto João Paulo acumula dez triunfos e quatro derrotas.O card principal contará ainda com o confronto entre Lincon Santos e Rafael Montouro, no peso-mosca, além de Derick Borges contra Fernando Noriega, no peso-galo. Entre as mulheres, Taynara Silva enfrentará Laura Vasconcelos no peso-palha. Vagner dos Santos e Lucas Silva completam a programação principal, em duelo válido pela categoria dos meio-médios.Nas preliminares, estão previstos sete combates, com a participação de atletas como Beatriz Consuli, que soma seis vitórias e uma derrota, e Kaua Campos, invicto em cinco apresentações. A programação também terá disputas nas categorias peso-pena, peso-leve, peso-pesado, peso-mosca e peso-palha feminino.A escolha de Cajamar para encerrar a temporada brasileira mantém uma relação iniciada em 2022. Com a realização do LFA 246, o município chegará à marca de 13 edições da organização, sendo a cidade que mais recebeu eventos do LFA no Brasil. A competição também será a sexta promovida pela liga norte-americana no país em 2026.Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão avalia a parceria com o município e a importância da realização de eventos esportivos para a população."Fechar o ano em Cajamar, com duas disputas de cinturão, tem um significado especial pra gente. Muitos atletas que lutaram na cidade estão hoje no UFC, e o público de Cajamar viu isso de perto. A gente traz um esporte de alto nível, com entrada gratuita e arrecadação de alimentos, abrindo espaço para inspirar crianças e jovens da cidade, e ajudar famílias que mais precisam. É essa a marca que queremos deixar em cada cidade que recebe o LFA".Os ingressos para o LFA 246 já estão disponíveis gratuitamente, mediante cadastro antecipado na plataforma Sympla, acessível pelo link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-246/3618897?share_id=copiarlink. Cada ingresso deverá ser trocado por um litro de óleo de cozinha convencional, dentro do prazo de validade, na entrada do ginásio. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Cajamar e o Fundo Social de Solidariedade, que destinará os alimentos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social.Para entrar, o público deverá apresentar o ingresso e um documento com foto. A classificação é livre, mas menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal. Os ingressos são limitados à capacidade do ginásio. Os portões serão abertos às 16h30, com início das preliminares às 17h e do card principal às 21h, que terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. As lutas preliminares selecionadas serão exibidas pelo canal LFA Fight Network, no YouTube.Peso-palha feminino: Raiane Vinuto vs. Natalia Alves (cinturão)Peso-meio-médio: Gabriel Vinicius vs. João Paulo Silva (cinturão)Peso-mosca: Lincon Santos vs. Rafael MontouroPeso-galo: Derick Borges vs. Fernando NoriegaPeso-palha feminino: Taynara Silva vs. Laura VasconcelosPeso-meio-médio: Vagner dos Santos vs. Lucas SilvaPeso-mosca feminino: Carol Araujo vs. Beatriz ConsuliPeso-mosca: Adam Santos vs. Claudio MeirelesPeso-pena: Paulo Cezar Araujo vs. Kaua CamposPeso-palha feminino: Isabella Araujo vs. Laryssa LeilaPeso-leve: Edson Gonçalves vs. Raycon MatielePeso-pesado: Bruno de Jesus vs. Marllon SantosPeso-pena: Pedro Henrique Prado vs. Pedro Henrique Costa