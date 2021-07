Gabriel Medina é uma grande esperança de medalha olímpica - Confederação Brasileira de Surfe / Divulgação

Publicado 26/07/2021 14:01 | Atualizado 26/07/2021 14:06

Rio - Com três medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil tem boas chances de conseguir aumentar a sua coleção no quarto dia de competições. Por conta da ameaça de um tufão, as finais do surfe vão acontecer na madrugada desta terça-feira. Com Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima, o torcedor brasileiro tem muitos motivos para acompanhar a programação durante a madrugada. Além disso, outros atletas do país são competir no vôlei, no judô, na vela, no boxe, no futebol, no triatlo, no handebol, no tênis de mesa, na natação e no ciclismo.

Confira as atrações desta segunda-feira de noite (dia 26/07)

18H30 - Triatlo - Individual Feminino - Com a presença de Luisa Baptista e Vittoria Lopes

19h30 - Surfe - Individual Masculino - Com a presença de Gabriel Medina e Ítalo Ferreira

22h30 - Surfe - Individual Feminino - Com a presença de Silvana Lima

22h45 - Natação - Individual Masculino 200m livre - Com a presença de Fernando Scheffer

23h00 - Handebol - Feminino - Brasil x Hungria

23h00 - Tênis de Mesa - Individual Masculino - Gustavo Tsuboi contra nigeriano Quadri Aruna

23h30 - Judô - Feminino - Categoria - Até 63 kg - Com a presença de Ketleyn Quadros

23h35 - Natação - Masculino - Semifinal 200m borboleta - Léo de Deus

Confira as atrações da madrugada de terça-feira (dia 27/07)



00h00 - Tênis de Mesa - Individual Masculino - Hugo Calderano contra esloveno Bojan Tokic

00h00 - Vôlei de Praia Masculo - Alisson e Álvaro Filho enfrentam os norte-americanos Lucena e Dalhausser

00h05 - Vela - 49er FX - Feminino - Com as presenças de Martine Grael e Kahena Kunze

00h15 - Vela - Laser - Masculino - Com a presença de Robert Scheidt

00h17 - Judô - Masculino - Até 81 kg - Eduardo Yudi Santos enfrenta o israelense Sagi Muki

01h00 - Vela - Finn - Masculino - Com a presença de Jorge Zarif

02h00 - Canoagem Slalom - Feminino K1 - Com a presença de Ana Sátila

02h45 - Vela - 49er Masculino - Com a presença de Marco Grael e Gabriel Borges

03h00 - Vôlei de Praia Masculino - Evandro e Bruno Schmidt enfrenta a dupla Abicha e Elgraoui do Marrocos

03h00 - Ciclismo Montain Bike - Cross-country - Feminino- Com a presença de Jaqueline Mourão

05h00 - Tênis - Duplas Feminino - L. Stefani e L. Pigossi enfrentam as tchecas Pliskova e Vondrousova

Confira as atrações da manhã de terça-feira (dia 27/07)

06h10 - Boxe - Pesado Pesado Masculino - Abner Teixeira enfrenta o britânico Cheavon Clarke

07h00 - Natação - 100m livre Masculino - Com a presença de Gabriel Santos e Pedro Spajari

07h40 - Vôlei de Quadra - Feminino - Brasil enfrenta a República Dominicana

08h17 - Natação - 4x200m livre - Com a presença de Fernando Scheffer, Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir

08h30 - Futebol - Feminino - Brasil enfrenta a Zâmbia

08H40 - Natação - 800m livre - Masculino - Com a presença de Guilherme Costa

10h00 - Vôlei de Praia Feminino - Agatha e Duda enfrentam as chinesas Wang e X. Y. Xia

