Publicado 27/07/2021 05:00 | Atualizado 27/07/2021 12:03

Japão - O brasileiro Ítalo Ferreira fez história na madrugada desta terça-feira, na praia de Tsurigasaki. Após conquistar a medalha de ouro, o primeiro campeão olímpico do surfe foi às lágrimas e exaltou a importância da conquista.

"Eu vim com uma frase para o Japão: diz amém que o ouro vem. Eu treinei muito nos últimos meses, mas só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Meu intuito é ajudar as pessoas e as famílias. Eu queria que a minha avó estivesse viva para ver isso. Sou muito feliz pelo que me tornei, pelo que fiz pelos meus pais. Sempre pedi para que esse sonho fosse realizado e ele aconteceu", disse Ítalo, emocionado, à TV Globo.

O potiguar alcançou o lugar mais alto do pódio ao superar o japonês Kanoa Igarashi por 15.14 a 6.60 na final.