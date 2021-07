Ao centro, Italo Ferreira, derrotou japonês e australiano - AFP

Publicado 27/07/2021 08:25 | Atualizado 27/07/2021 13:57

Japão - No quarto dia oficial de competições em Tóquio, o Brasil obteve os seus melhores resultados até o momento na Olimpíada. O primeiro ouro veio com Italo Ferreira na madrugada desta terça-feira. Ele ganhou do japonês Kanoa Igarashi na final do surfe e subiu ao lugar mais alto do pódio na estreia da modalidade no programa olímpico. O pódio ainda teve o australiano Owen Wright, que ficou com o bronze ao superar o brasileiro Gabriel Medina. Antes disso, ainda no fim da noite de segunda, o nadador Fernando Scheffer conquistou a medalha de bronze na prova dos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador gaúcho, da cidade de Canoas (RS), não estava entre os favoritos, mas cresceu nos metros finais e conquistou o terceiro lugar, com o tempo de 1min44s66.

Derrotas no Vôlei de Praia

O Brasil perdeu o 100% de aproveitamento no vôlei de praia. Na madrugada desta terça-feira, pelo horário de Brasília, Alison e Álvaro Filho fizeram um duro duelo com os americanos Lucena e Phil Dalhausser e foram superados por 2 sets a 1, com parciais de 22/24, 19/21 e 13/15, em 1h06min. No entanto, o país também venceu na modalidade. Depois de uma estreia com vitória, mas complicada, nos Jogos Olímpicos de Tóquio diante dos primos chilenos Grimalt, Evandro Bruno Schmidt passaram com muita tranquilidade sobre os marroquinos Mohammed Abicha e Zouheir Elgraoui. Os brasileiros precisaram de apenas 39 minutos para despacharem os rivais do Marrocos na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília) por 2 sets a 0 - parciais de 21/14 e 21/16.

Já na manhã desta terça-feira, o Brasil voltou a ser derrotado no vôlei de praia. A dupla brasileira Ághata e Duda não fez uma boa partida e acabou derrotada pela dupla chinesa Wang/Xia por 2 sets a 0 (21x18, 21x14). Apesar do resultado negativo, elas ainda têm chances de classificação no grupo C.

Primeira vitória no handebol

Após estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio empatando com as russas, a seleção feminina de handebol encarou a Hungria no final da noite desta segunda-feira, horário de Brasília (final da manhã de terça no Japão), e saiu de quadra comemorando a primeira vitória na competição. Com uma atuação sólida, as brasileiras venceram por 33 a 27, em mais um duelo no Yoyogi National Stadium.

Brasil faz história no tênis de mesa

Gustavo Tsuboi e Hugo Calderano fizeram história no tênis de mesa. Ao conseguirem vitórias e avançarem de fase, eles levaram o Brasil às oitavas de final no tênis de mesa em Tóquio, com dois atletas pela primeira vez na história de uma Olimpíada. Tsuboi acabou eliminado para o jovem Lin Yun-Ju, de 19 anos. No Ginásio Metropolitano de Tóquio, o atleta de Taipei Chinês venceu o duelo por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 11/7, 11/2, 9/11, 9/11 e 13/11.

Depois, Calderano fez ainda mais história. Nas oitavas de final, ele levou a melhor contra o Woojin Jang, nascido na Coreia do Sul, venceu por 4 sets a 3 e se tornou o primeiro mesa-tenista brasileiro a se classificar para as quartas de final dos Jogos Olímpicos.

Léo de Deus e Guilherme Costa avançam e equipe brasileira classifica no 4x200m livre

Depois de ver Fernando Scheffer encerrar o jejum de medalhas do Brasil em Olimpíadas, Leonardo de Deus manteve o embalo do compatriota e brilhou nas semifinais dos 200 metros borboleta nos Jogos de Tóquio, na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília. O atleta de 30 anos avançou à final da prova com o segundo melhor tempo.

Além disso, o Brasil avançou para a final do 4x200 m. A equipe brasileira obteve o oitavo melhor tempo e se classificou. O time do país contou com a presença de Fernando Scheffer, que conquistou a medalha de bronze nos 100m livre na noite da última segunda-feira. Breno Correia, Murilo Sartori e Luiz Altamir foram os outros nadadores do país.

Guilherme Costa conseguiu o quinto melhor tempo e se classificou para a final dos 800m livre nos Jogos de Tóquio. O nadador fez o tempo de 7:46:09. O melhor tempo foi do ucraniado Mykhailo Romanchuk.

Mais um dia sem medalhas no judô



Porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, a experiente judoca Ketleyn Quadros ganhou duas lutas na categoria até 63 kg, mas foi derrotada nas quartas de final pela canadense Catherine Beauchemin-Pinard. Apesar do revés, ela segue com chances de medalha de bronze. Já Eduardo Yudy perdeu na estreia na categoria até 81 kg.

Ana Sádila termina participação em Tóquio

A brasileira Ana Sátila ficou fora da final do K1 (caiaque) na canoagem slalom nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na madrugada desta terça-feira, pelo horário de Brasília. A atleta de 25 anos ficou no 13º lugar na semifinal, com 114,62. Apenas as dez primeiras colocadas, entre as 24 competidoras da semi, avançam à final.

Dia positivo na Vela

Multimedalista olímpico, Robert Scheidt segue vivo na busca por mais um ouro em sua carreira. Na madrugada da última terça, o iatista disputou três regatas e terminou em terceiro lugar na classificação geral das Olimpíadas de Tóquio. Com o quinto lugar na sexta regata, ele chegou aos 33 pontos e está atrás apenas do líder Pavlos Kontides, do Chipre, e do australiano Matthew Wearn, que estão com 18 e 27 pontos, respectivamente. O brasileiro compete na classe Laser.

Atuais campeãs olímpicas, Martine Grael e Kahena Kunze conseguiram um bom resultado depois do primeiro dia da vela em Tóquio. Na categoria 49er FX, as brasileiras fizeram uma primeira regata ruim, terminando em 15º, mas conseguiram se recuperar nas duas seguintes e terminaram o dia na terceira colocação geral.

Silvana Lima não consegue medalhas no surfe

A brasileira Silvana Lima perdeu a chance de chegar ao pódio no surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela foi eliminada pela favorita Carissa Moore nas quartas de final e se emocionou bastante ao falar de sua trajetória em um esporte que já foi muito discriminado.



"Meus irmãos passaram por muito preconceito, pois falavam que surfista era vagabundo ou que usava droga. Mas agora o esporte está aqui na Olimpíada e espero que isso mude a cabeça de muita gente", disse a surfista brasileira, chorando.

Brasileiras competem no triatlo

A disputa do triatlo feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio terminou sem nenhuma brasileira no pódio. Vittoria Lopes e Luisa Baptista ficaram para trás, em 28º e 32º lugar, respectivamente, e viram a história ser feita pela bicampeã mundial Flora Duffy, triatleta de 33 anos responsável por conquistar a primeira medalha de ouro de Bermudas em uma Olimpíada. A britânica Goergia Taylor-Brown ficou com a prata, enquanto a americana Katie Zaferes levou o bronze.

Brasil avança no boxe

Em duelo muito equilibrado, Abner Teixeira venceu o britânico Cheavon Clarke, nesta terça-feira pela manhã, horário de Brasília (noite em Tóquio) e passou para as quartas de final na categoria peso pesado (até 91kg) no boxe dos Jogos Olímpicos. O brasileiro venceu por 4 a 1, em decisão dos jurados: 29 a 28 (três vezes), 30 a 27 e 27 a 30.

Brasileiras se classificam no tênis

Depois de derrubarem as sétimas principais favoritas na estreia dos Jogos Olímpicos, as tenistas brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi fizeram história e avançaram às quartas de final da competição na manhã desta terça-feira (horário de Brasília). Ela venceram de virada, em um duelo dramático, as checas Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 13/11 após 1h13 de jogo, que começou atrasado por conta da chuva.

Seleção feminina sofre mas vence no vôlei

Foi com mais dificuldade que o esperado, mas a exemplo do vôlei masculino, o Brasil venceu o seu segundo jogo no vôlei de quadra. Comandadas por Zé Roberto Guimarães, as meninas derrotaram a República Dominicana por 3 sets a 2.

Brasil vence a Zâmbia e se classifica no futebol feminino

A seleção brasileira feminina voltou a vencer nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Contra a Zâmbia, nesta terça-feira, a equipe comandada por Pia fez o suficiente para derrotar as africanas por 1 a 0 e garantir a classificação para as quartas de final da Olimpíada.