Publicado 01/08/2021 13:39 | Atualizado 01/08/2021 13:40

Tóquio - O único corredor brasileiro a participar de uma das provas mais importantes do atletismo, Paulo André, se emocionou ao falar sobre seu resultado ruim nos 100 m rasos. Durante entrevista neste domingo, o atleta comentou a marca de 10,31s que o deixou na última posição na classificação geral.

O resultado, longe da melhor marca já feita pelo atleta de 10,02s, levou o atleta a desabar na zona mista. Paulo falou sobre sua atuação e também se queixou sobre a ausência de seu pai na preparação para a prova. Carlos Camilo, que é o treinador do velocista, não pôde participar do evento por não ter sido convocado pela comissão técnica do Time Brasil.

"É minha primeira olimpíada, ainda tenho o que analisar. Óbvio que houve erro da minha parte, sim. Mas o fato de o meu treinador não estar comigo pode ser que influencie muita coisa. Eu, no aquecimento, vi todos os meus adversários com os treinadores pregados do lado. Eu era o único que não tinha alguém do lado. A Olimpíada não permite isso. Você tem que ter um treinador ali, para estar com você", lamentou o atleta.

O brasileiro ficou em último na sua classificatória e em 23º no geral. O 24º foi o britânico Reece Prescod, que acabou desclassificado por queimar a largada. O italiano Marcell Jacobs foi quem levou a medalha de ouro na prova.

O insucesso nos 100 m, contudo, não tira o atleta brasileiro das olimpíadas. Paulo André ainda competirá pelo revezamento 4x100, nesta semana. As primeiras baterias classificatórias acontecem na quarta-feira, às 23h30.