Jacky Godamann e Isaquias Queiroz superaram dupla francesa no fim das quartas de final do C2 500m - Bertrand Guay / AFP

Publicado 06/08/2024 13:04

"Foi uma boa prova. A gente saiu consciente, segurou no começo e deu um gás nos 200 metros finais. A gente sabia que os franceses iam largar com força, até por estarem em casa, mas falamos que a gente estragaria a festa deles, sabia que no fim dava para ultrapassar. Tudo é questão de técnica e estratégia", avaliou Isaquias.

A dupla brasileira foi surpreendida na reta final da primeira prova, e por italianos e russos, ficando sem a vaga direta na semifinal, o que os obrigou a disputar as quartas de final. Um desgaste a mais do que os concorrentes a medalha, mas também visto como uma oportunidade, mesmo sem ter sido desejada.



"Essas fases são boas para entender como está o barco, ver o que dá para corrigir, ajustar. Tudo isso faz parte do cronograma. A gente saiu de casa para buscar medalhas", avisou.



Inclusive, Isaquias e Jacky mudaram a estratégia na segunda prova. Ao contrário da primeira, optaram por não forçar logo na largada, o que deixou com que remasse mais rápido na metade final, quando superaram a dupla francesa.

Antes da semifinal e final do C2 500m, na quinta-feira, Isaquias disputará na quarta as eliminatórias do C1 1000m.