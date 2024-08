Gabi tira foto com torcedores após vitória do Brasil - AFP

Gabi tira foto com torcedores após vitória do BrasilAFP

Publicado 06/08/2024 13:00 | Atualizado 06/08/2024 14:08

França - A seleção brasileira feminina de vôlei espantou qualquer tipo de zebra e venceu a República Dominicana por 3 sets 0, nesta terça-feira, e garantiu sua classificação para as semifinais dos Jogos Olímpicos. Um dos destaques da equipe, a capitã Gabi admitiu a responsabilidade pelo tricampeonato em Paris.

"Viemos aqui para buscar o ouro. Qualquer resultado menor que esse será uma frustração muito grande. Mas acreditamos no processo, no dia a dia. Sabemos da dificuldade das quartas de final, e agora é ir jogo a jogo", afirmou.



Em sua terceira Olimpíada, Gabi, de 30 anos, passou pela frustração de não obter nenhuma medalha no Rio, do quase da prata em Tóquio, e agora, em Paris, ela quer a conquista, que não vem para as mulheres desde Londres, em 2012.

"Eu me preparei muito. Quero demais esse ouro. Passei por uma frustração grande na Rio 2016. Nos últimos Jogos Olímpicos, saímos com a prata, que é muito importante, mas também foi frustrante. Os três anos de preparação (para Paris) foram pensando no ouro. Acredito na força do grupo. Mas é dia a dia, passo a passo", disse.

Nas semifinais, o Brasil irá encarar a seleção dos Estados Unidos. As norte-americanas despacharam a Polônia por 3 sets 0 e se classificaram. A partida será disputada na próxima quinta-feira e será uma reedição da última final dos Jogos Olímpicos.