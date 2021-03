Vasco e Madureira ficaram no empate Divulgação / Madureira

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 17:34 | Atualizado 27/03/2021 18:55

Rio - Por muito pouco o último invicto do Campeonato Carioca caiu, mas o Madureira segue sem derrotas na competição. Em boa partida realizada em Xerém, Vasco e Tricolor Suburnano ficaram no empate por 2 a 2. O resultado acabou sendo melhor para o Madureira, que estava perdendo a partida por dois gols de diferença e reagiu no segundo tempo.

A equipe de Marcelo Cabo teve uma boa atuação ofensiva, principalmente no primeiro tempo. No entanto, a defesa deu bobeira na segunda etapa e acabou permitindo a reação do Madureira. Matías Galarza e Zeca fizeram os gols do Vasco, enquanto Victor Feitosa e Maurício Barbosa fizeram para o Tricolor Suburbano.

O jogo começou com o Vasco indo para cima do Madureira. Germán Cano recebeu belo passe e ficou cara a cara com Felipe Lacerda, o goleiro do Tricolor Suburbano fechou bem e o argentino acabou finalizando em cima do adversário e acabou facilitando a defesa.



Aos 11 minutos, o Madureira respondeu. Rhuan levantou para a área do Vasco, a defesa cruzmaltina não conseguiu cortar e Luiz Paulo apareceu para cabecear e assustar o goleiro Lucão. A bola foi por cima do gol, passando perto da meta cruzmaltina.

Aos 15 minutos, dois dos reforços cruzmaltinos para 2021 fizeram uma boa jogada ofensiva. Zeca tocou para Marquinhos Gabriel, que devolveu para o lateral-esquerdo, que finalizou por cima do gol do Madureira. Logo após a parada técnica, aos 20 minutos, o Madureira respondeu. Juninho fez bela jogada pela esquerda, passou fácil por Cayo Tenório e bateu cruzado, a bola ia na direção do gol, mas a defesa vascaína salvou.

Aos 26 minutos, o Vasco abriu o placar em bela jogada. Marquinhos Gabriel deu belo lançamento para Cayo Tenório, o lateral-direito foi no fundo e tocou para Matías Galarza que apareceu muito bem e finalizou sem defesa para o goleiro do Madureira, Felipe Lacerda.

Em desvantagem no placar, o Madureira não desanimou e voltou a criar boas oportunidades. Primeiro aos 30 minutos, em cobrança de falta de Breno, o goleiro Lucão fez boa defesa. Na sequência em cobrança de escanteio, a bola acabou indo na direção do gol vascaíno e novamente Lucão apareceu para salvar o Cruzmaltino.

Aos 38 minutos, o Vasco quase ampliou em um lance que seria um golaço do jovem Miranda. Após levantamento para a área do Madureira, o zagueiro cruzmaltino recebeu, cortou o marcado do Tricolor Suburbano e finalizou com muita categoria, a bola caprichosamente acabou indo para fora.

O segundo tempo começou em um ritmo menor. O Vasco voltou mais recuado, chamando o Madureira, mas a equipe de Conselheiro Galvão tinha dificuldades para furar o bloqueio cruzmaltino. Aos 11 minutos, a primeira boa chance aconteceu. Natan fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Bruno Santos, porém, a finalização acabou sendo em cima do zagueiro do Vasco, Miranda.

Porém, aos 14 minutos, o Vasco conseguiu o segundo gol para dar tranquilidade na partida. Reforço do clube carioca para a temporada, o lateral-esquerdo Zeca acertou um belíssimo chute, sem chances de defesa para o goleiro do Madureira, Felipe Lacerda.

Com dois gols atrás do placar, o Madureira não desistiu e conseguiu diminuir aos 23 minutos. Após cobrança de falta de Juninho, Victor Feitosa desviou a trajetória da bola e matou o goleiro Lucão, que não conseguiu fazer a defesa. O gol fez o Cruzmaltino passar por um apagão na partida. Quatro minutos depois, novamente em jogada de bola aérea, Maurício Barbosa apareceu para cabecear livre e empatar o jogo em Xerém.

O empate do Madureira deixou a partida aberta nos últimos minutos. Marcelo Cabo fez mudanças para tentar dar uma cara diferente ao Vasco nos momentos finais, mas as substituições não surtiram muito efeito. O Cruzmaltino teve boas chances com Tiago Reis, Vinicius e Cano, mas os jogadores não conseguiram concluir para o fundo das redes. Com isso, a partida terminou empatada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 MADUREIRA

Estádio: Los Larios

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves Paulo (RJ)

Cartões Amarelos: Bruno Gomes (VAS), Breno (MAD), Rodrigo Yuri (MAD), Marcelo Cabo (VAS), Sampaio (MAD)

Cartões Vermelhos:

Gols: Matías Galarza (VAS), Zeca (VAS), Victor Feitosa (MAD), Maurício Barbosa (MAD)

VASCO: Lucão; Cayo Tenório, Miranda (Ulisses), Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes (Caio Lopes), Matías Galarza, Carlinhos (Tiago Reis) e Marquinhos Gabriel (Laranjeira); Gabriel Pec (Vinícius) e German Cano / Treinador: Marcelo Cabo

MADUREIRA: Felipe Lacerda; Rhuan (Bruno Oliveira), Breno, Maurício Barbosa e Juninho; Victor Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo (Humberto) e Sillas (Sampaio); Luiz Paulo (Natan) e Bruno Santos (Edmário) / Treinador: Alfredo Sampaio