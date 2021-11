Presidente do Vasco, Jorge Salgado está pressionado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 23/11/2021 10:30

Rio - Em busca de nomes para assumir o cargo de diretor executivo e de CEO, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, terá uma reunião com Ricardo Gomes nesta terça-feira. O técnico campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Cruzmaltino seria uma das opções para assumir a função de CEO do clube carioca. As informações são do canal "Atenção, Vascaínos!".

O clube carioca deverá definir primeiro essas funções para posteriormente escolher o novo treinador para a temporada do ano que vem. Para a função de diretor executivo, um dos nomes que vem sendo ventilados no Cruzmaltino é o de Anderson Barros, que já assumiu a função no próprio Vasco, no Botafogo e no Flamengo.

Ricardo Gomes é considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Após o fim da carreira, ele atuou como técnico, dirigindo Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Sua última função no futebol foi como gerente geral no Bordeaux, da França, em 2019.