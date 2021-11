Alexandre Mattos - Divulgação

Alexandre Mattos

Publicado 22/11/2021 16:44

Rio - Um dos nomes mais cotados para assumir o futebol do Vasco, Alexandre Mattos está cobiçado no mercado. De acordo com o portal "UOL", o dirigente recebeu uma proposta para ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro.

A negociação, porém, não é considerada simples. Além da drástica situação financeira do clube mineiro, há impasse também por conta das condições de trabalho no clube e, claro, interesse de outras equipes.

Além de Vasco e Cruzeiro, Alexandre também foi sondado por uma equipe da Série A e uma dos Estados Unidos, país onde mora atualmente.