Fábio Cortez, técnico interino do VascoReprodução

Publicado 20/11/2021 10:49

No fim de temporada melancólico, o Vasco voltou a tropeçar em São Januário e teve que conviver com muitas vaias desde o início, no empate em 2 a 2 com o Remo. O sistema de som do estádio chegou a aumentar o volume da música para tentar abafar os protestos do torcedor contra a permanência na Série B. Uma cena triste que deixou a má atuação em segundo plano e fez o técnico interino, Fábio Cortez, lamentar.



"É uma tristeza sem tamanho. O torcedor está no direito de cobrar e vaiar. Isso não tem problema. Fizemos um ano triste. Tenho muito tempo de Vasco, mas ser vaiado no aquecimento, sem chance de mostrar que está se querendo melhorar, é triste. Vamos esperar o próximo ano. Conheço esses garotos desde os 8 anos de idade e sei do amor deles pelo Vasco. Eles ainda estão em formação. Precisamos apoiar o ativo do clube, a prata da casa ", pediu Cortez.



Ainda sem planejamento para 2022 desde a confirmação da permanência na Série B, o Vasco está reformulando o departamento de futebol e depende disso para a montagem do elenco. Cortez pretende ajudar, mas preferiu não se aprofundar no tema.



"Precisamos terminar o ano. Vai vir um novo diretor executivo e um novo treinador. Não cabe a mim (falar de planejamento). Sou funcionário do clube, a minha função é dar o treino e escolher os 11 indicados para o jogo", completou.