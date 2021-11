Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Rio - O Vasco efetuou nesta sexta-feira (19) o pagamento dos salários referentes a setembro de todos os jogadores e funcionários do clube. Até semana passada, apenas os que recebiam até R$ 2.500 tinham sido pagos, mas agora os demais foram contemplados. A informação é do canal 'Atenção, Vascaínos'.

Agora, o Cruzmaltino precisa pagar apenas os salários de outubro para ficar em dias com os funcionários, menos os que trabalham como Pessoa Jurídica, que não são contemplados pelo acordo feito com o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Após o acerto na Justiça, ficou determinado o bloqueio de R$ 30 milhões de verbas destinadas ao clube para serem utilizadas exclusivamente para pagamento de funcionários empregados no regime CLT, incluindo salários, férias, 13º FGTS e rescisões de demitidos. Com isso, o Vasco não sofrerá penhoras e garante os pagamentos em dia até janeiro.