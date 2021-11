Wesley assinou contrato com o Vasco - Divulgação

Publicado 18/11/2021 17:26

Rio - O Vasco anunciou nesta quinta-feira (18), em seu site oficial, a contratação do lateral-direito Wesley, de 19 anos, para o time sub-20. Depois de uma passagem também pelas categorias de base do Grêmio, o jogador que pertence ao Juazeiro-CE chega ao Cruzmaltino por empréstimo até o fim de 2023.

Wesley já assinou contrato e se juntará ao elenco sub-20 apenas em janeiro do ano que vem, quando o grupo retornará de recesso. A temporada da equipe termina no próxima sábado (20), com a final da Copa Rio OPG contra o Botafogo. O jogo de ida terminou em 3 a 2 para o Glorioso.