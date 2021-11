Jorge Salgado precisa definir o vice-presidente de futebol - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/11/2021 19:02

Goleiro Halls, do Vasco Divulgação

Rio - Sem chances de voltar à Série A e já pensando em 2022, o Vasco deve fazer uma barca com jogadores do atual elenco ao fim da temporada, mas o goleiro Halls não estará nela. Nesta quarta-feira, o jovem de 22 anos teve sua renovação até o fim do ano que vem publicada no BID.