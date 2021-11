Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 16/11/2021 12:00

Rio - Cogitado para assumir o Vasco após a demissão de Fernando Diniz, o técnico Dorival Júnior não descarta um retorno a São Januário. Em entrevista ao "Flow Sport Club", o treinador garantiu que não teria problema em trabalhar na Série B.

“Eu nunca tive problema em nenhum lugar, de trabalhar com um time na Série A ou na Série B, para mim não tem esse problema. Esse ano eu não pude trabalhar por motivos, mas o Vasco é um time que eu tenho no meu coração, mas sem essa conotação de “Dorival está se oferecendo”, jamais, mas faria qualquer tipo de trabalho com qualquer clube, principalmente um clube que eu já passei”, declarou Dorival.

Dorival teve a missão de comandar o Vasco em sua primeira Série B, em 2009. Na ocasião, foram 62 jogos, com 38 vitórias, 16 empates e 8 derrotas, que resultaram no título da Série B. Em 2013, ele voltou ao clube, mas não obteve o mesmo sucesso.