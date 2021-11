Presidente Jorge Salgado procura substituto para Alexandre Pássaro - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/11/2021 15:20

Rio - O Vasco analisado dia a dia as opções para substituir o diretor de futebol Alexandre Pássaro, demitido após a derrota por 3 a 0 para o Vitória, em São Januário. De acordo com o 'Torcedores.com', um dos nomes preferidos da diretoria é Marcelo Teixeira, ex-Fluminense e com experiências fora do Brasil.



O favorito da cúpula cruzmaltina, no entanto, ainda é Alexandre Mattos, diretor com passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Atlético-MG e um dos mais renomados do futebol brasileiro. O que dificulta um acerto entre as partes é o alto valor. É justamente essa uma das vantagens de Marcelo Teixeira: o baixo custo, além de também se enquadrar no perfil traçado pela diretoria.

A principal virtude de Marcelo é o trabalho com jovens. No Fluminense, por exemplo, ele foi diretor das categorias de base e ajudou a revelar jogadores vendidos a clubes europeus. Além disso, foi observador técnico do Manchester United na América do Sul e prestou consultoria a outros clubes europeus.

No início do ano, Marcelo Teixeira chegou a ser cotado para assumir a gestão das categorias de base do Flamengo, mas as conversas não avançaram.