Riquelme durante partida contra o GuaraniRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/11/2021 16:13

Rio - O lateral Riquelme pode ser mais um nome a deixar o Vasco no fim do ano. De acordo com o site "Torcedores.com", Atalanta e o Sevilla estão interessados no jogador e enviaram representantes ao Brasil para observá-lo de perto.

Para abrir negociação pelo jovem de 19 anos, o Vasco não aceita qualquer valor menor do que 20 milhões de euros (R$ 130 milhões, pela cotação atual). O jogador tem contrato até julho de 2023 e multa rescisória na casa dos 36 milhões de euros (R$ 234,1 milhões).

Destaque do Vasco na Série B, Riquelme está cobiçado no mercado. O lateral, recentemente, teve seu nome ligado a Benfica, Paris Saint-Germain, Porto, Valladolid e Valência, além do Grupo City.