Rio - Sem chances de acesso à Primeira Divisão, o Vasco já deu o primeiro passo no planejamento para o ano que vem: o técnico Fernando Diniz e o diretor de futebol Alexandre Pássaro foram comunicados que não trabalham mais no clube, de acordo com o portal 'Atenção, Vascaínos!'. Oficialmente, a diretoria ainda não se pronunciou.

Última cartada do Cruzmaltino para buscar o acesso, Diniz fracassou em sua missão. O início foi promissor, mas o desempenho despencou nos últimos jogos, o time chegou a quatro derrotas seguidas nas últimas rodadas e foi goleado duas vezes em pleno São Januário, contra Botafogo (4 a 0) e Vitória (3 a 0). Ao todo, a equipe teve cinco vitórias, cinco derrotas e três empates sob seu comando.

Já Alexandre Pássaro chegou ao clube como principal aposta de Jorge Salgado para ser o homem-forte do futebol no Vasco e montar o elenco para voltar à elite. Não conseguiu. Com mais erros que acertos nas contratações, principalmente de treinador, e campanha vexatória na Série B, ele não resistiu à pressão interna e da torcida pela sua saída.

O diretor de futebol emitiu no noite desta quinta-feira (11) um comunicado oficial para informar a demissão. Mas, segundo ele, sua saída foi apenas antecipada, já que tinha avisado ao presidente Jorge Salgado que deixaria o cargo no fim do ano.

— O Presidente já sabia da minha decisão e eu gostaria de continuar até o final do campeonato, mas então, hoje, o clube entendeu que era hora de antecipar as decisões de 2022 e assim concordamos — escreveu o dirigente. Ainda assim, ele defendeu a atual gestão do Vasco.

— Jorge Salgado, a quem terei gratidão, respeito e admiração intermináveis, é necessário ao Vasco e vai colher todos os frutos que tem plantado, ainda que debaixo de muita chuva e pouco sol — completou.

Leia a nota completa:

