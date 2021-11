Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/11/2021 15:30 | Atualizado 10/11/2021 15:38

Rio - O Vasco anunciou a volta do ídolo e ex-jogador Donizete Pantera, nesta quarta-feira (10). O ex-atacante do Gigante da Colina, campeão da Libertadores de 1998, será o novo assistente-técnico das categorias de base do clube carioca e irá trabalhar com atletas do sub-15, sub-17 e sub-20.

Em entrevista ao site oficial do Vasco, o ex-jogador Donizete, que irá trabalhar com o sistema ofensivo de todas as categorias de base do Gigante da Colina, além dos meio-campistas e atacantes, projetou a oportunidade com a base.

"A expectativa é muito boa. Esperei bastante tempo por essa oportunidade e essa diretoria está me dando essa chance. Pegar um pouco de experiência com os garotos e os garotos comigo. Vai ser uma troca. Fui muito bem aceito pelo grupo, já conheço vários membros das comissões da base", disse o ex-jogador Donizete.

"É meu sonho, é o que eu gosto de fazer, sempre trabalhei com futebol. Agradeço ao Vasco por mais uma porta aberta e vou fazer de tudo para contribuir com o meu trabalho", concluiu.