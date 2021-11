Diniz fez do Vasco um time compacto - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/11/2021 10:00 | Atualizado 09/11/2021 10:01

Rio - Praticamente sem chances de classificação para a Série A, o Vasco pode antecipar a saída de Fernando Diniz do clube carioca. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", a pressão sob o técnico nunca foi tão grande e existe a possibilidade de que ele não cumpra o seu contrato até o final da temporada.

Segundo o portal, o técnico vem sendo questionado internamente sobre o gerenciamento do elenco, qualidade dos treinos e escalações do time. Jorge Salgado estaria recebendo pressões no clube para interromper o trabalho e focar no planejamento para 2022. Para dirigentes mais próximos ao gabinete, os jogos contra o Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina devem servir como laboratório.



Segundo o portal, cresce o apoio de membros da diretoria para que Igor Henrique Menezes, técnico do time sub-20, comande o Vasco até o fim da Série B do Brasileirão. Enquanto isso, o clube carioca teria tempo de pensar um nome para comandar o Cruzmaltino na próxima temporada.



O Vasco teve três técnicos na Série B: Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz. O atual treinador comandou o Cruzmaltino em 11 partidas, foram quatro vitórias, três empates e quatro derrotas.