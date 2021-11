Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 09/11/2021 19:44

Rio - Em nota oficial, a diretoria do Vasco anunciou que "já iniciou o processo de planejamento para a temporada de 2022". Anteriormente, a torcida do Gigante da Colina pressionou a cúpula do Cruz-Maltino para se posicionar após ser derrotado por 4 a 0 para o Botafogo, no último domingo, e diminuírem as chances de alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro. A informação é do portal "UOL".

No entanto, a diretoria planeja trabalhar internamente até o final do calendário deste ano, que ainda faltam mais quatro partidas. Após o fim do torneio, "os tópicos receberão visibilidade pública em um futuro breve". Por outro lado, os torcedores do Vasco pedem mudança no departamento de futebol e a saída do diretor executivo, Alexandre Pássaro.



Nota oficial do Vasco:

"Caros, boa tarde. Informamos que, em virtude do cenário do futebol do Vasco neste final de temporada, em função da demanda dos colegas e em respeito à torcida vascaína, a diretoria administrativa do Clube já iniciou o processo de planejamento para a temporada 2022, ao mesmo tempo em que finaliza o balanço de avaliação desta temporada vigente.

Todos os tópicos receberão visibilidade pública em um futuro breve. Por ora, a Diretoria opta por trabalhar internamente, respeitando o calendário e os jogos que ainda faltam na tabela para o final de 2021. O Vasco da Gama não medirá esforços para proporcionar a estrutura necessária para garantir o acesso à Série A".