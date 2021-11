Fernando Miguel em treino pelo Vasco - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Fernando Miguel em treino pelo VascoGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 08/11/2021 19:44

Rio - Enquanto Vanderlei e Lucão não passam a confiança necessário aos cruzmaltino, outro goleiro que pertence ao Vasco brilha na Série A do Brasileiro: Fernando Miguel, emprestado ao Atlético-GO nesta temporada. Em entrevista coletiva no CT do Dragão, ele pregou cautela para falar sobre a permanência no Rubro-Negro ou retorno à Colina no ano que vem.

— Acredito que recuperei um espaço, porque tivemos dificuldade no Vasco. Mas o Vasco também é o clube que detém o meu passe, então é preciso sentar as três partes e conversarem, se entenderem e verem o que é melhor para cada um. Respeito muito o Atlético-GO e a instituição Vasco da Gama. No momento adequado, a gente senta e conversa sobre este assunto — despistou o arqueiro.

Pelo Dragão, Fernando Miguel conseguiu superar a má fase que vivia no Vasco. Nesta temporada, faz parte da quarta melhor defesa do Brasileiro, com 28 gols sofridos, e ainda é o único goleiro a defender dois pênaltis no campeonato. É justamente para se manter em alto nível que ele prega foco apenas nas quatro linhas e prefere adiar a decisão sobre um possível retorno ao Vasco.

— Tanto o Atlético-GO quanto o Fernando precisam terminar este ciclo do Campeonato Brasileiro. O pós, como vai ser conduzido, se vai ter permanência, proposta ou vontade de ambas as partes, isso é depois. Mas pode ter certeza que, no momento adequado, nós vamos sentar, conversar e ver a ideia que cada um tem para o seu futuro. Fico muito feliz com tudo, com a forma que fui recebido, da forma que as coisas se desenvolveram e como pude atuar aqui no Atlético Goianiense —disse Fernando Miguel.

Se decidir voltar para o Vasco, o goleiro precisa estar disposto a atuar na Série B do ano que vem, já que as chances de acesso são quase nulas. Por outro lado, provavelmente assumiria a titularidade, já que Vanderlei foi barrado pelo jovem Lucão, de 20 anos, que ainda não é unanimidade entre os torcedores. Já o Atlético-GO, com 37 pontos, ainda corre risco de rebaixamento à Série B, mas muito pequeno, e deve ficar na elite.