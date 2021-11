Nenê não conteve as lágrimas após a goleada sofrida pelo Vasco para o Botafogo - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/11/2021 18:06

Único poupado pela torcida ao fim do jogo na goleada sofrida por 4 a 0 para o Botafogo, Nenê não segurou as lágrimas ao deixar o campo. Emocionado, o experiente meia de 40 anos fez um desabafo e avisou que, assim como aconteceu em 2016, pretende ficar até levar o Vasco de volta à Série A.



"Temos que ter vergonha na cara mesmo. Eu tô assim porque é a segunda vez que vim ajudar e sinto que falhei. Mas não vou abaixar a cabeça, sei que dei tudo de mim e vou continuar dando. Vou ficar até o Vasco subir", afirmou Nenê em entrevista à TV Globo.



Com a derrota em São Januário, o Vasco ficou com 47 pontos a quatro rodadas do fim da Série B. O Cruzmaltino pode chegar a apenas 59 pontos e o Goiás, quarto colocado, tem 55.