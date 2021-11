Germán Cano se firmou rapidamente como referência no Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/11/2021 16:42

Rio - O pênalti perdido contra o Guarani pode ter selado a permanência do Vasco na Série B. Com sete pontos de diferença para o G-4, o acesso para a elite do futebol brasileiro ficou bastante complicado. No entanto, o lance pode também ser decisivo no futebol de Germán Cano, autor da cobrança, no Cruzmaltino.

De acordo com informações do portal "Atenção, Vascaínos!", Cano "sentiu demais" o erro na derrota contra o Guarani. O argentino pediu desculpas no vestiário e recebeu o apoio dos companheiros. O fato teria feito o atacante aumentar a sua sensação de débito com o Vasco. Cano desejaria seguir em São Januário em 2022, talvez até negociando uma redução de salário.

Cano chegou ao Vasco no começo de 2020 e desde lá vem sendo destaque do clube carioca. Ao todo, o argentino marcou 43 gols em 97 jogos com a camisa do clube carioca. Ele vem recebendo sondagens de clubes da Série A, porém, já reiterou que só irá definir a sua situação ao fim da temporada.