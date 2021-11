Vasco corre contra o tempo e fecha contratação de zagueiro

Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 06/11/2021 11:48

Rio - O zagueiro Breno, de 20 anos, é o novo reforço para a base do Vasco. É a segunda passagem do jogador pelo Gigante da Colina. Em 2018, fez uma partida pelo sub-17 e outras duas pela equipe do sub-20. O atleta chegou do Bangu-RJ e já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) e já está apto para reestrear pelo Cruz-Maltino. A informação foi publicada inicialmente pelo portal "Torcedores.com".

Quando deixou o Vasco, Breno atuou pelo Ceará, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em 2020. Além desses clubes, o zagueiro teve uma passagem pela categoria de base do Fluminense.

Em seguida, Breno se transferiu para jogar pela equipe sub-20 do Bangu e conseguiu se destacar. Na ocasião, o zagueiro subiu para o profissional, onde disputou uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D, nesta temporada.