Diniz não conseguiu levar o Vasco de volta à Série A - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 07/11/2021 19:21

Ao lado do gerente de futebol Alexandre Pássaro, Fernando Diniz admitiu em coletiva que o Vasco não tem mais chances de retornar à elite do futebol brasileiro. Com a goleada sofrida por 4 a 0 para o Botafogo em São Januário, o Gigante da Colina precisaria vencer os quatro jogos que restam na Série B e ainda contar com uma combinação improvável de resultados.



"É um dia extremamente triste. Desde que cheguei aqui fui muito bem acolhido. As pessoas trabalharam muito para conseguir o acesso. Não faltou coragem, não faltou interesse. Podem ter faltado outras coisas. Todos erramos, eu errei", afirmou.



O treinador, inclusive, lamentou as chances desperdiçadas que o Vasco teve para vencer alguns confrontos.



"Semana passada estávamos aqui ganhando do Coritiba. Tivemos a chance de ganhar contra o Náutico. Teve CSA, Guarani e agora o Botafogo. Até o dia de hoje sempre tivemos a chance muito acesa em trazer o Vasco para a Série A de novo. Infelizmente não conseguimos. Mas o Vasco vai voltar para a Série A. Merece", garantiu o treinador, que entende a reação da torcida.



"Está extremamente irritada, infeliz, triste e com todo direito. Temos que saber absorver tudo aquilo que vem de fora e o torcedor vascaíno merece dias melhores. O lugar do Vasco é na Série A, não na Série B", completou.