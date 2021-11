Com Nenê e Cano no ataque, Vasco está pronto para duelo contra o Botafogo | Vasco | O Dia

Vasco de Fernando Diniz vive situação delicada - Rafael Ribeiro / Vasco

Vasco de Fernando Diniz vive situação delicadaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/11/2021 15:15

Rio - O técnico Fernando Diniz definiu a equipe do Vasco para enfrentar o Botafogo, às 16h, em São Januário, neste domingo, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B. Com Nenê e Cano no ataque, o Gigante da Colina corre contra o tempo para buscar ainda o acesso à elite do futebol brasileiro.

Escalação confirmada do Vasco: Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan (C), Zeca e Bruno Gomes; MT, Marquinhos Gabriel e Morato; Nenê e Germán Cano.

O Vasco ocupa a nona colocação e soma 47 pontos, 12 a menos que o quarto colocado, Goiás com 55. As chances do Cruz-Maltino ter o acesso à Série A diminuíram após a derrota por 1 a 0 para o Guarani, na última rodada do Brasileirão Série B.