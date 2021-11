Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/11/2021 12:08

Rio - O acesso do Vasco à elite do futebol brasileiro ainda é uma incógnita para o Gigante da Colina. Por outro lado, de acordo com o portal "UOL", o Cruz-Maltino equacionou as dívidas para poder fazer um reajuste, mesmo que permaneça na Série B.

O planejamento passou por negociações com a Procuradoria Geral da Fazenda e as Justiça Cível e Trabalhista. O entendimento para a diretoria do Cruz-Maltino, de acordo com o portal, era de conquistar o acesso à Série A ou se frustrar esportivamente e permanecer na Série B.

O acordo encaminhado pelo Vasco para o Regime Centralizado de Execuções, gerou um desconto de 20% da receita total. Ao todo, o débito de execução é de R$ 223 milhões. Por outro lado, a dívida em geral chega a R$ 380 milhões. No entanto, a permanência da Série B, pode gerar um valor menor aos credores.

A principal notícia é de que na próxima temporada, o Vasco conseguiu ajustar os pagamentos ao fluxo do crédito que poderia receber no Brasileirão Série B. Em 2022, o Gigante da Colina terá que pagar R$ 8 milhões, sendo R$ 670 mil por mês.

No final de 2021, o Vasco estipula uma dívida de R$ 688 milhões. Ao todo, representa uma redução de R$ 140 milhões do débito no ano. Em parte, são R$ 219 milhões tributários, R$ 336 milhões cobrados na Justiça, e R$ 133 milhões de empréstimos bancários.