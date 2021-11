German Cano comemora gol durante Vasco x Coritiba realizada no Estádio de São Januário pelo Campeonato Brasileiro, série B, na tarde dete sábado (16), no Rio de Janeiro, RJ. Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/11/2021 16:00

Rio - O atacante Germán Cano pode estar de malas prontas para jogar na Série A. De acordo com o jornalista Emerson Junior, da Rádio CBN Maceió, o atleta pode sair do Vasco e jogar no Ceará na próxima temporada.

"Eu já vou antecipar o primeiro F5 (transferência) aqui. O Cano vai para o Ceará, mas isso é assunto para outro momento aqui", disse o jornalista Emerson Junior na Rádio CBN Maceió.



O contrato do atacante cruz-maltino encerra em dezembro deste ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Cano é um dos destaques do Vasco na campanha do Brasileirão Série B. Com a camisa do Gigante da Colina, o jogador disputou 46 jogos, marcou 19 gols e fez três assistências.