Botafogo dominou o Vasco no primeiro tempo - Vítor Silva/ BFR

Botafogo dominou o Vasco no primeiro tempoVítor Silva/ BFR

Publicado 07/11/2021 17:10 | Atualizado 07/11/2021 17:39

Indignados com a derrota parcial por 3 a 0 para o Botafogo, torcedores do Vasco foram protestar contra os jogadores na saída do intervalo e deram início à confusão em São Januário.

Enquanto os jogadores iam para o vestiário sob gritos de "Time sem vergonha" e com muitos copos e latas jogados neles, seguranças e PMs tiveram trabalho para evitar uma invasão ao gramado, agindo com truculência. Um mulher passou mal, segundo o site 'Ge' e foi levada a campo para ser atendida.



A partir de então, houve correria na arquibancada e torcedores entraram em confronto com PMs. Bombas estouraram do lado de fora do estádio e muitos vascaínos foram embora já no intervalo.



Com a derrota, o Vasco praticamente dá adeus para as mínimas chances que tinha de retorno à Série A.