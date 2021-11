Coutinho se reapresentou a Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Coutinho se reapresentou a SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/11/2021 16:58

Rio - De volta à Seleção, Philippe Coutinho não escapou das perguntas sobre a difícil situação do Vasco, clube em que foi revelado, quase sem chances de acesso à Primeira Divisão do Brasileiro. Em coletiva, o meia-atacante lamentou o momento do Cruzmaltino, mas deu esperança à torcida ao dizer que pretende voltar à casa.

— É um momento difícil. Eu, como torcedor, acompanho de longe. Sempre quero o melhor para o Vasco, tenho um carinho e uma gratidão enorme pelo clube. Vivi muitos anos lá. Espero um dia voltar. Queríamos que tivesse vencido o jogo, que houvesse mais chance para subir, mas fico de longe torcendo, querendo o melhor para esse clube — comentou o jogador.

Apesar da identificação com o Vasco, Coutinho pouco atuou profissionalmente pelo clube. Visto como joia nas categorias de base, foi vendido antes mesmo de estrear pelos profissionais à Inter de Milão, da Itália. Pelo Gigante da Colina, atuou em 43 partidas e marcou cinco gols.

Após passagens sem brilho pela Inter e pelo Espanyol, o apoiador viveu o melhor momento da carreira no Liverpool, desempenho que o fez ser vendido ao Barcelona, onde ainda não repetiu o sucesso mesmo depois de um empréstimo ao Bayern de Munique, pelo qual faturou a Liga dos Campeões. Recuperado de uma grave lesão no joelho, que o faz passar por três cirurgias, ele tenta recuperar a melhor forma.

— Me sinto muito bem. Óbvio que ficar nove meses parado não é fácil, vir de três cirurgias seguidas no mesmo joelho... Mas desde que voltei não sinto nenhuma dor, nenhum incômodo. Mas me sinto bem. Voltei em setembro, já tem um tempo, estou feliz em estar de volta. É como se fosse a primeira vez, é assim que encaro toda vez que estou na Seleção. É uma honra vestir essa camisa — explicou o jogador.