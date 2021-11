German Cano - RAFAEL RIBEIRO / Vasco

Publicado 08/11/2021

Rio - Após a goleada sofrida para o Botafogo, o Vasco praticamente jogou a toalha em relação a luta pelo acesso para a Série A. Em entrevista coletiva, o diretor de futebol, Alexandre Pássaro, falou sobre a montagem do elenco para a próxima temporada. O dirigente abordou a situação de Cano e revelou uma conversa para tratar da renovação do atleta.

"Até 31 de dezembro aqui estarei e farei o melhor para o Vasco. Só vou ficar preso ao bem do Vasco. Já estou combinado com o empresário do German Cano para conversar com ele sobre a permanência de Cano no Vasco ano que vem", afirmou.

Artilheiro do Vasco na temporada, Cano vem sendo assediado por clubes da Série A. As últimas informações dão conta de que o Ceará deseja a sua contratação. No entanto, de acordo com o canal "Atenção Vascaínos", o argentino se sente em débito pela confiança que recebeu no clube e também pelo pênalti perdido contra o Guarani, na penúltima rodada na Série B, com isso avalia com muito carinho a possibilidade de continuar.

A permanência do dirigente em São Januário também é incerta. De acordo com o mesmo canal, existe uma pressão grande para que o presidente Jorge Salgado demita Pássaro, responsável pela montagem do elenco do clube carioca e pelas principais decisões envolvendo os técnicos que dirigiram o Cruzmaltino em 2021.