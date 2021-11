Fernando Diniz - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 08/11/2021 19:52 | Atualizado 08/11/2021 19:53

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou o trabalho de Fernando Diniz no Vasco e aproveitou para relembrar que o técnico "perdeu um Brasileiro ganho" quando comandava o São Paulo. No último domingo (7), o treinador viu o Cruz-Maltino ser derrotado por 4 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão Série B, e as chances de ter o acesso à Série A diminuírem.

"Os ‘dinizetes’ acham que ele inventou a bola. Em 12 anos de carreira, o [Fernando] Diniz chegou a uma final de Paulista, perdeu um Brasileiro ganho pelo São Paulo e venceu duas Copas Paulista. Quer um cara que tenha tido mais oportunidades que ele? O Diniz faz o jogo pra ele, gosta de ser o protagonista", disse Neto no Os Donos da Bola.



Na próxima quarta-feira (10), o Vasco enfrenta o Vitória, às 21h30, em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. O Gigante da Colina ocupa a nona colocação e soma 47 pontos.