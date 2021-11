Fernando Diniz - Rafael Ribeiro/ Vasco

Fernando DinizRafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 09/11/2021

Rio - Todo vascaíno sabe que o clube precisa de um milagre para voltar à Primeira Divisão. Se ainda existe um fio de esperança, ele pode ser arrebentado nesta quarta-feira (9), quando o Vasco entra em campo para enfrentar o Vitória, às 21h30, em São Januário. Tudo vai depender do resultado deste jogo e de alguns concorrentes — se é que ainda dá para chamar assim — no mesmo dia.

O Cruzmaltino pode impedir que a tragédia aconteça nesta rodada sem depender dos outros com uma condição: vencer o Vitória por qualquer placar. Mas se empatar, só precisa precisa torcer para o Goiás não bater o Coritiba, também às 21h30, no Serrinha, em Goiânia.

Já em caso de derrota, uma vitória de CRB, Goiás ou Guarani decretará a permanência do Vasco na Série B por antecipação. Empate do Goiás somado a empate do Guarani também dá fim ao sonho, já que as duas equipes têm um confronto na penúltima rodada e qualquer resultado impediria o Cruzmaltino de chegar ao G-4.

Atualmente, o Vasco ocupa a nona posição da Série B e está a oito pontos do CSA, quarto colocado. O site Infobola, do matemático Tristão García, já calcula como desprezíveis as chances do time voltar à elite.