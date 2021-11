Ramon Menezes - O auxiliar Ramon Menezes foi promovido a técnico logo após a saída de Abel e comandou o Vasco em 16 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Foi surpreendentemente demitido no dia 8 de outubro de 2020. - Rafael Ribeiro/ Vasco / Divulgação

Ramon Menezes - O auxiliar Ramon Menezes foi promovido a técnico logo após a saída de Abel e comandou o Vasco em 16 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Foi surpreendentemente demitido no dia 8 de outubro de 2020.Rafael Ribeiro/ Vasco / Divulgação

Publicado 10/11/2021 12:42

Rio - Ramon Menezes contou detalhes de sua demissão do Vasco em 2020. Em entrevista ao canal "Fanático Vascaíno", o treinador disse que não esperava ter sido desligado e afirmou que a diretoria errou em contratar Vanderlei Luxemburgo para tentar se livrar do rebaixamento.

“Sá Pinto foi demitido e veio o Luxemburgo, que não era para ter vindo. Era para vindo o Zé Ricardo. Agora veio mais três (técnicos). Como profissional você tem que estar acostumado com a pressão, mas eu não esperava (a demissão). Quando me chamaram, já estava tudo definido. Me comunicaram que era resultado, mas não era O aproveitamento era positivo. Faltou convicção”, disse Ramon.

“Olha o que o trabalho que o Fortaleza vem fazendo. Pega o Bragantino e o Ceará. Eles têm visão, planejamento e a manutenção do profissional, quanto tempo o Barbieri está lá?”, completou.